Governador do RJ, Wilson Witzel menospreza exposição de atletas ao Covid-19: "O risco é deles"

Nesta sexta-feira (13), em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, o governador carioca Wilson Witzel (PSC) comunicou que os jogos da rodada deste fim de semana no Estado não deixarão de ser realizados, mas não haverá presença de público. No entanto, o político menosprezou o risco que os atletas ao participarem dos jogos.

"(Os jogos) vão ser com os portões fechados para não ter aglomeração. O contato será entre os jogadores, aí o risco é deles", disse Witzel.

De prontidão, o zagueiro vascaíno Leandro Castán respondeu um vídeo que flagrou o momento da fala infeliz do governador. Indignado, o jogador debochou com o descaso apresentado por Wilson Witzel.

"Risco é nosso, grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas".

Risco é nosso, grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas !!! — LC5 (@l_castan) March 13, 2020

Em obediência às diretrizes governamentais quanto à prevenção do contágio do Coronavírus, as partidas organizadas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) serão realizadas sem a presença de público no Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, a rodada do Campeonato Carioca acontece com portões fechados.