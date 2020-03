Confusão, oito expulsões e bolas na trave: Gre-Nal 424 termina empatado sem gols

O Grêmio recebeu o Internacional pela segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores, na noite desta quinta-feira (12), na Arena do Grêmio. Esta foi a primeira vez na história que as equipes se enfrentaram pela competição e o clássico gaúcho terminou empatado por 0 a 0, com oito jogadores expulsos por conta de uma grande confusão nos minutos finais da partida.

No primeiro tempo, as grandes chances saíram logo no início, mas, depois, faltou criação de ambas as equipes.

O Tricolor Gaúcho teve uma grande chance aos três minutos. Alisson cobrou escanteio e Geromel subiu para cabecear. O goleiro Marcelo Lomba fez a defesa e impediu o gol do adversário.

Aos 12 minutos, foi a vez do Colorado assustar. Depois de cobrança de escanteio, a defesa do Grêmio afastou o perigo, mas Edenílson, de fora da área, pegou o rebote, ajeitou e chutou. O goleiro Vanderlei saltou para defender e evitou que o Inter abrisse o placar.

Guerrero, aos 32, tocou para Boschilia, que achou espaço pela esquerda e entrou na área. O meia chutou por cima do goleiro Vanderlei, mas a bola foi para fora.

Na segunda etapa, os times apresentaram um melhor desempenho, criando maiores chances de gol.

Aos 15, Guerrero recebeu de Edenílson e marcou, mas o atacante estava em posição de impedimento e o gol não valeu.

Jean Pyerre arriscou de fora da área, aos 18 minutos, e Marcelo Lomba saltou para afastar o perigo. Cinco minutos depois, foi a vez do Internacional quase abrir o placar. Edenílscon arriscou, mas acertou o travessão.

O Grêmio teve mais uma boa chance aos 25 minutos. Pepê conseguiu passar pela defesa do Inter e bateu, mas o goleiro Lomba impediu que o atacante marcasse.

O Internacional perdeu outra grande oportunidade aos 34 minutos. Guerrero tocou para Boschilia, que chutou na trave. Aos 38, Everton saiu em velocidade e tocou para Luciano, que bateu por cima e quase marcou para o Tricolor.

Aos 40, teve início uma grande confusão entre os jogadores das duas equipes. Edenílson e Luciano se agrediram e foram expulsos. Moisés, Pepê, Praxedes, Caio Henrique, Víctor Cuesta e Paulo Miranda também receberam cartão vermelho por brigas.

Após a confusão, o jogo seguiu e teve mais bola na trave: Geromel, aos 54, recebeu de Victor Ferraz e arriscou, quase marcando um golaço. Cinco minutos depois, Victor Ferraz deu o passe para Lucas Silva, que bateu com força e a bola, mais uma vez, explodiu no travessão.

A próxima partida do Grêmio é contra o São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho, no domingo (15), às 11h, na Arena do Grêmio. Já o Internacional enfrenta o São José no mesmo dia, também pelo estadual, às 19h, no Estádio Francisco Novelletto Neto.