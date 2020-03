Vasco perde para o Goiás e se complica na Copa do Brasil

Em jogo truncado e intenso, Vasco é derrotado pelo Goiás por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (12), em São Januário, Rio de Janeiro. O Gigante da Colina colhe mal resultado dentro de casa e precisa fazer dois ou mais gols na próxima partida em Serra Dourada, Goiânia, para avançar na Copa do Brasil.

Sem criatividade

Cerca de 17 mil torcedores presenciaram uma partida pressionada pelos dois lados, mas sem objetivo e dinâmica para equipe vascaína. O atual momento da equipe, sob o comando do técnico Abel Braga é preocupante, porque mesmo com chances de classificação, o Vasco não apresenta um bom desempenho.

A falta de objetivo e precisão afetou até os melhores da equipe, caso de Germán Cano e Fredy Guarín, que não jogaram bem e ficaram à mercê de um erro do adversário para iniciar uma jogada. O Almirante teve a sua melhor chance de gol na finalização de Raul, fazendo com que o goleiro adversário, Tadeu, trabalhasse dentro de campo.

Esperança esmeraldina

Para o adversário, o jogo foi difícil e intenso também, mas com gosto de vitória e dever cumprido. O Goiás, diferente do Vasco, apresentou mais chances de fazer gol, com um bom primeiro tempo pressionando a defesa vascaína. No segundo tempo, as duas equipes foram protocolares, jogando no erro e por uma bola para fazer o contra-ataque.

No entanto, o alviverde teve mais motivo para sorrir, quando viu Fábio Sanches aproveitando a sobra dentro da área e abrindo o placar aos 44 minutos do primeiro tempo para o Goiás. A partir deste momento, a equipe comanda pelo técnico Ney Franco, abriu vantagem para o próximo jogo e voltou a vencer no Rio de Janeiro após sete anos.

Próxima partida

O Vasco visita o Goiás no segundo jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, quarta-feira, 18, às 21h30 em Serra Dourada, Goiânia. O Time da Virada precisa fazer dois ou mais gols para avançar na competição.