Com vitória sobre América-RN, Bahia garante vaga antecipada às quartas do Nordestão

Em jogo válido pela sétima e penúltima rodada da Copa do Nordeste, Bahia e América-RN entraram em campo, na Arena das Dunas, em Natal/RN. Excepcionalmente sem a presença da torcida, devido o cumprimento de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao time potiguar por causa de brigas generalizadas na Copa do Nordeste.

Mesmo em uma situação atípica que tende a virar rotina devido a pandemia do Coronavírus, foi uma partida com muita movimentação e bem agitada. O Esquadrão de Aço entrou determinado a conquistar o triunfo. Uma novidade pelo Tricolor foi a presença de Rodriguinho logo no primeiro tempo entre os titulares. O camisa 10 veio substituir Rossi, vetado pelo departamento médico.

Logo aos 13 minutos, evidenciando a parceria dos jogadores, numa troca de passes envolvendo Gilberto, Juninho Capixaba e Élber que, de cabeça balançou as redes, abrindo o placar. Ocorreram outras oportunidades do Bahia durante o restante da partida, mas sem resultado positivo. Já no caso do Mecão, eles só tiveram proximidade com o gol adversário durante cobranças de bola parada, no entanto, não assustaram o goleiro Anderson.

As duas equipes voltaram dos vestiários sem nenhuma alteração, a única mudança foi na postura dos donos da casa que se tornou mais agressiva buscando igualar o placar. Mas a gana pelo empate não durou muito tempo, logo o Bahia conseguiu dominar a partida e novamente chegar no ataque. Aos 47 minutos da segunda etapa, Juninho Capixaba recebeu um passe de Arthur Caike e chutou no canto do goleiro Vitor, estufando as redes e ampliando o placar para 2 a 0.

Com a vitória em Natal/RN, o Esquadrão de Aço permanece na segunda posição do Grupo A, com 14 pontos, e garantiu a vaga antecipada às quartas de final do Nordestão. A última rodada da fase de grupos ocorre no próximo sábado (21), às 16 horas. O Bahia recebe o Náutico na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA, enquanto o América-RN apenas cumpre tabela contra o também classificado Fortaleza na Arena Castelão, em Fortaleza/CE.