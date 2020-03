Botafogo x Bangu: estreia de Honda sem público no confronto direto pela classificação

Chegou o grande dia para os botafoguenses: a estreia de Keisuke Honda! Neste domingo (15), o Botafogo encara o Bangu, às 16h, no Nilton Santos pela terceira rodada do Grupo A da Taça Rio. Já confirmado pelo treinador Paulo Autuori, o japonês vestirá pela primeira vez a camisa do Glorioso numa partida oficial. Mas nenhum torcedor estará nas arquibancadas para ver.

Em comunicado no site oficial, Fferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou na sexta-feira (13) a escolha por manter a programação da terceira rodada para este fim de semana. Porém, o órgão barrou a presença do público como precaução contra o Novo Coronavírus, atendendo ao pedido do Ministério da Saúde.

Com apenas cinco rodadas, a Taça Rio não dá espaço para os times tropeçarem mais que duas vezes. Assim, o triunfo é mais que essencial tanto para Botafogo para Bangu.

Botafogo

Depois de adiar sua estreia por causa de uma febre, Honda está à disposição de Paulo Autuori para este domingo. A entrada do japonês seria no lugar de Bruno Nazário, mas o armador está em boa fase e deve seguir na equipe alvinegra. Quem possivelmente perde a vaga nos 11 iniciais é Luis Henrique. Outra mudança é na defesa: Joel Carli, com dores musculares, é desfalque. Kanu começa como titular.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Barrandeguy, Benevenuto, Kanu e Danilo Barcelos; Caio Alexandre, ​Alex Santana, Bruno Nazário, Honda e Luiz Fernando; Pedro Raúl. Técnico: Paulo Autuori.

Bangu

No lado alvirrubro do confronto, o treinador Eduardo Allax não terá dor de cabeça para escalar sua equipe, que contará com seus principais jogadores. Dessa forma, o treinador deve repetir a mesma formação das últimas partidas, tendo a dupla ofensiva Rocha e Jairinho responsável por balançar as redes adversárias.

Provável escalação do Bangu: Matheus Inácio; Juliano, Michel, Rodrigo Lobão e Felipe Dias; Dieyson, Josiel, Octávio e Juan Felipe; Rocha, Jairinho. Técnico: Eduardo Allax.