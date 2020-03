Cruzeiro sofre com desorganização e tem pior aproveitamentos dos grandes rebaixados

Definitivamente, a maré não anda boa para o Cruzeiro. Vivendo a maior crise política e financeira da sua história, o clube tenta se reestruturar com um elenco sem o glamour de tempos passados.

Realidade difícil de assimilar na hora de montar um elenco do zero, tendo pouco recurso, mas precisando ser competitivo para disputar a Série B. Adilson Batista, dono da árdua missão, tenta encontrar peças do quebra-cabeça em busca da solução. No entanto, está acontecendo o contrário, a peça não encaixa. O que se vê em campo é um time desorganizado, com falhas defensivas e falta de mira.

“Estou tentando ajudar, estou tentando trabalhar. Sei das dificuldades, não estão prontos. É um processo. Dos que chegaram (reforços), só o Marllon está pronto. Precisa ter paciência, não é uma justificativa. Os erros vão acontecer e eles têm esse direito de errar. É do processo isso. É essa geração que vai ajudar o Cruzeiro. Tem que ter paciência com ela”, expõe Adilson.

Dos 11 jogos disputados em 2020, a Raposa levou 14 gols contra 15 marcados. É o pior início de uma equipe rebaixada.

Clube Ano Aproveitamento Cruzeiro 2020 48% Grêmio 2005 52% Palmeiras 2013 58% Corinthians 2008 61% Botafogo 2003 61% Vasco 2014 64% Palmeiras 2003 64% Internacional 2017 67% Atlético-MG 2006 73% Athletico-PR 2012 79% Vasco 2009 79% Botafogo 2015 85% Vasco 2016 88%

Fontes: Footstats

Ao todo, foram quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Quem se sobressai no meio do alvoroço, é Maurício, de 18 anos, que vai ganhando casco. Com três gols na temporada, o jovem lidera os números de finalização - 11 certas.

Maurício atuando pelo Cruzeiro diante do CRB, pela Copa do Brasil (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

O Cruzeiro terá uma longa trajetória para retornar a elite do futebol brasileiro. A partida contra o CRB pela Copa do Brasil, adversário da segunda divisão, mostrou as fragilidades no meio-campo e desatenção na marcação. Perto da eliminação da competição mata-mata, o time se vê fora da classificação do Estadual.