Com portões fechados, Flamengo recebe Portuguesa-RJ no Maracanã

Flamengo e Portuguesa-RJ se enfrentam neste sábado (14), no Maracanã, às 18h (horário de Brasília). Como forma de prevenção de contágio do novo coronavírus, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) determinou que os jogos do Campeonato Carioca sejam disputados com portões fechados. A partida é válida pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual. Nesta fase, os integrantes de cada grupo se enfrentam em jogo único.

Flamengo deve poupar alguns jogadores por desgaste

O Rubro-negro é o líder do Grupo A, com seis pontos conquistados. Além disso, foram duas goleadas nas primeiras rodadas. Na primeira, bateu a Cabofriense por 4 a 1, com direito a hat-trick de Gabigol. Na rodada seguinte, venceu o clássico com o Botafogo por 3 a 0.

Como a partida pela Libertadores foi suspensa por conta do coronavírus, o técnico Jorge Jesus deve poupar somente os atletas que sentiram mais o desgaste ou que têm chances de se lesionar. Caso Gabigol e Bruno Henrique sejam poupados, Pedro Rocha e Pedro devem ser os titulares.

A provável escalação é: Diego Alves (César); Berrío, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Renê; Willian Arão, Diego, Michael (Everton Ribeiro) e Vitinho; Bruno Henrique (Pedro Rocha) e Gabigol (Pedro).

Portuguesa vem com força máxima e aposta no trio de ataque

A Lusa ocupa a segunda colocação do mesmo grupo, com três pontos conquistados. Outros três clubes possuem a mesma pontuação, mas a Portuguesa leva vantagem no saldo de gols. Após estrear com derrota para o Bangu por 1 a 0, goleou a Cabofriense por 4 a 1.

Visando se manter na zona de classificação para a semifinal, o técnico Rogério Corrêa deve ir com o que tem de melhor à disposição. Logo, contará com o veloz trio de ataque, composto por Chay, Adriano e Cafu, para surpreender um confronto "às escuras".

A provável escalação é: Milton Raphael; Luis Gustavo, Marcão, Dilsinho e Maicon Douglas; Lucas Vinícius, Diego Guerra, Henrique, Romarinho; Chay, Adriano e Cafu.

Retrospecto

Ao todo, foram 68 confrontos entre as equipes, com ampla vantagem do Rubro-negro, com 63 vitórias, contra apenas três da Lusa. Além disso, foram dois empates. O último duelo ocorreu em 28 de fevereiro de 2019, no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Rio. O Flamengo venceu por 3 a 1. Gabigol, duas vezes, e Bruno Henrique marcaram os gols da vitória. PK descontou para a Portuguesa-RJ.

Arbitragem

O árbitro Maurício Machado Coelho Júnior comanda a partida. Seus assistentes serão Daniel do Espírito Santo Parro e Thayse Marques Fonseca.