Lucas Lima se destaca como segundo maior assistente da equipe

O meio campo do Palmeiras vem sendo uma incógnita nesta temporada de 2020, mas apesar disso o camisa 20 Lucas Lima conseguiu obter bom números em passes.

No ano, o meia já conseguiu 13 passes para finalização, média de 1,9 por jogo, além de uma assistência para gol.Sobre esses números Lucas destacou a sua entrega e dedicação no dia a dia no clube.

“Tenho me dedicado muito no dia a dia dos treinos para aprimorar essa parte técnica que o professor pede em campo da minha parte. Fico feliz em estar correspondendo as expectativas e atingindo boas médias. O mais importante é poder ajudar meus companheiros e sair com a vitória no final da partida."

O camisa 20, apesar de não ser titular absoluto, tem outros números de destaque na equipe, como o de melhor finalizador em aproveitamento, de 16 chutes tentados dez foram certos.

"O mais importante é poder ajudar meus companheiros e sair com a vitória no final da partida. Um passe certo para um colega no ataque é como se fosse um gol para mim, quero contribuir diretamente com as vitórias e espero mostrar ainda mais qualidade em campo numa sequência”.