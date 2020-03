Inter de Limeira x Palmeiras: Verdão busca a melhor campanha do Campeonato Paulista

Em jogo válido pela 10ª rodada do Paulistão, a Inter de Limeira recebe o Palmeiras no Estádio Major José Levy Sobrinho! O jogo acontece às 16h30 deste sábado (14) e marca o confronto entre o Verdão, que tenta a melhor campanha da competição e a Inter, que tenta a classificação.

Vinicius Furlan será o árbitro da partida, com os bandeirinhas Marcelo Carvalho van Gasse e Fabricio Porfirio de Moura. O jogo será transmitido ao vivo no canal de pay-per view Premiere FC e ao vivo aqui mesmo na VAVEL Brasil!

Esperança de classificação

A Inter de Limeira está no grupo C, com 10 pontos. Acima dela está o São Paulo com 15 pontos e o Mirassol, com 13. Por fim, o Ituano soma nove e está na lanterna. Uma vitória e uma derrota do Mirassol não fariam a Inter entrar na zona de classificação, mas já deixaria uma ótima chance para o fim do campeonato.

A Inter de Limeira possui dois desfalques para a partida. Roger Bernardo tem um estiramento muscular e não jogará, assim como Matheus Neris, que pertence ao Palmeiras.

A provável Inter é: Rafael Pin, Córdoba, João Victor, Bruno Oliveira e Daniel Vançan; Marquinhos e Léo; Lucas Braga, Murilo Rangel e Thomaz; Tcharlles

Pela melhor campanha

O Palmeiras soma 18 pontos na competição, apenas um atrás do líder do grupo B, o Santo André. No grupo, o Novorizontino soma 15 pontos e o Botafogo-SP soma oito. O alviverde busca a vitória para ter a melhor campanha da competição.

O alviverde tem três desfalques: Gustavo Gómez, suspenso, Luan Silva, com uma lesão muscular e, por fim, Mayke, ainda em transição física.

O Verdão até iria colocar o time alternativo no jogo contra a Inter, mas por conta do adiamento dos jogos da Libertadores por conta do surto de coronavírus, o Palmeiras vai com força máxima para a partida.

Os prováveis 11 são: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Viña; Bruno Henrique, Ramires (Patrick de Paula) e Dudu; Rony, Willian e Luiz Adriano.