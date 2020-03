Rony critica arbitragem após empate em Limeira: "Juiz deixou o jogo ficar tenso"

Na tarde deste sábado (14), o Palmeiras foi até Limeira e ficou no 0 a 0 com a Inter pela 10ª rodada do Paulistão. Mesmo com o placar sem gols, não faltou tensão no interior, que viu o árbitro Vinícius Furlan aplicar nove cartões a jogadores de linha.

Depois do apito final, Felipe Melo foi tirar satisfações com Nata, volante da Inter, dando vida à confusão pós-jogo. No entanto, o atacante Rony culpou o árbitro, além de também comentar um pouco sobre o jogo em si.

"Juiz deixou o jogo ficar tenso. O tumulto foi por causa que o juiz ficou marcando muita faltinha. Mas não vamos falar muito disso, mas eles têm que tomar algumas decisões mais corretas. Jogo foi pegado, aqui é difícil jogar, a torcida incentiva. Tivemos oportunidades, mas infelizmente não concluímos com gol. É levantar a cabeça que tem muita coisa pela frente ainda", contou Rony.

Ao todo, o Alviverde teve cartões amarelos para Ramires, Marcos Rocha, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. Marcos Rocha ainda foi expulso nos acréscimos do segundo tempo.

Agora, com o confronto diante do Bolívar, em La Paz, adiado, o próximo compromisso do Palmeiras é o clássico contra o Corinthians, às 16h do domingo (22), por enquanto com portões fechados.