São Paulo x Santos: clássico SanSão não terá torcida por conta do coronavírus

Neste sábado (14) o São Paulo enfrenta o Santos pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontecerá às 19h e terá portões fechados por ordem da Federação Paulista de Futebol, para evitar a propagação do coronavírus em São Paulo.

Luiz Flavio de Oliveira apitará a partida, junto com Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. O jogo será transmitido pelo canal de pay-per view Premiere FC, além do ao vivo aqui na VAVEL Brasil!

Pela recuperação

O São Paulo lidera o grupo C do Paulistão, com 15 pontos, sendo seguido de perto pelo Mirassol, com 13. A Inter de Limeira soma 10 pontos e o Ituano soma nove. O tricolor chega de derrota no Paulistão para a partida, por 1 a 0 contra o Botafogo-SP, que venceu com gol de Didi.

O São Paulo tem alguns desfalques para a partida. Tréllez fica de fora por opção de Fernando Diniz, enquanto Helinho, Rojas, Gabriel Sara, Léo, Walce e Tiago Volpi estão fora por lesão.

O tricolor já iria para o clássico com força máxima, pois já era parte do planejamento do São Paulo. Mas após a adiamento das partidas da Libertadores por conta do coronavírus, o tricolor confirma que irá com seu time titular.

Os prováveis 11 do São Paulo são: Lucas Perri, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Pablo (Vitor Bueno) e Pato.

Quase confirmando a classificação

O Santos soma 15 pontos e está cinco na frente de Oeste e Água Santa, mas ambos já jogaram na rodada. A ponte soma sete pontos e é a lanterna do grupo A. O Santos chega de vitória sobre o Mirassol por 3 a 1 e, caso vença, encaminha muito a classificação para a fase de mata-mata do Paulistão.

O peixe soma seis desfalques para a partida. Alison e Renyer estão lesionados, enquanto Raniel está em transição para o gramado. Sasha e Kaio Jorge sofrem de dores na lombar e no tornozelo, respectivamente. Marinho, por fim, já treina em campo, mas ainda não pode ir para o jogo.

O Santos usaria seu time alternativo, mas com o adiamento dos jogos da Libertadores, o Peixe vai com força máxima.

Os 11 devem ser: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Pituca e Sánchez; Arthur Gomes, Soteldo e Yuri Alberto.