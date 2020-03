Definidos os jogos das quartas do Campeonato Catarinense

Em meio a todo o caos do Covid-19, o Campeonato Catarinense teve sua última rodada realizada na tarde deste domingo (15). Na primeira fase, Juventus e Chapecoense foram os derradeiros a garantirem suas vagas no mata-mata, já Concórdia e Tubarão estão no play-off do rebaixamento. De acordo com o regulamento e ainda sem alguma posição sobre a pandemia do Coronavírus, as partidas estão agendadas para acontecer do próximo fim de semana em diante.

Com direito de jogar a volta em casa por terem ficado no G-4, Avaí, Brusque, Figueirense e Marcílio Dias têm vantagem na quartas. O Avaí fez a melhor campanha na classificação geral e poderá decidir em casa numa eventual final. No jogo contra o rebaixamento, o nono colocado Concórdia decide o jogo de volta em casa contra o Tubarão.

Jogos das quartas de final:

Avaí x Chapecoense

Brusque x Joinville

Figueirense x Juventus

Marcílio Dias x Criciúma

O mata-mata do rebaixamento:

Concórdia x Tubarão

Resultados da 9ª rodada: