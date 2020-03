Em tarde de goleada, Vitória bate River e dá passo importante para classificação na Copa do Nordeste

Nesse domingo (15) o Vitória recebeu o River por mais um confronto pela Copa do Nordeste, no Barradão de portas abertas a torcida do time rubro-negro compareceu ao estádio e deu aquela força. O Vitória goleou o River, por 4 a 1 e deu mais um passo para se classificar na competição regional, ocupando a vice-liderança do grupo B.

Vitória

Assim que a partida começou o Vitória entrou com tudo, com bola cruzada na área, Jean cabaceia mas Mondragon manda pra fora. Aos 16' Felipe Garcia finaliza de primeira e assustada a defesa do River. Aos 45', Thiago Carleto manda chute de falta com a esquerda, acerta o canto do Mondragon e agita torcida. No inicio do segundo tempo, aos seis minutos, o lateral do Vitória solta a perna em cobrança de falta, mas Mondragon defende.

Em 15' Thiago Carleto cruza, Mondragon dá rebote após bola quicar Léo Ceará aproveita oportunidade e manda pra meta. Aos 21' Alisson Fárias se livra da marcação, chuta e manda pra fora, mas assustada defesa do Galo. Pouco tempo após, aos 28' Gerson Magrão dá assistência e encontra Matheus Tenório e marca o terceiro gol. Aos 33', Van cruza da direita e encontra Alisson Fárias, que testa com tranquilidade para o fundo da rede.

River

Com muitas oportunidades no primeiro tempo, River aos 14' tem a primeira chance de abrir o placar, Eduardo recebe bola cruzada na pequena área, finaliza de cabeça, mas manda por cima da trave do goleiro Lucas Arcanjo. Aos 25' Alex Augusto tira bola no último instante evitando finalização de Léo Ceará. Em 33' Erico Júnior finaliza duas vezes de fora da área e por pouco acerta o canto inferior direito do goleiro.

Aos 35' Bismarck cobra falta direto no gol, mas pega muito embaixo da bola, logo em seguida, 37' Romário arrisca, bola passa rente a trave, assusta o goleiro rubro-negro que observa a bola sair. No segundo tempo, aos 04' Bismarck cruza, Alex Gustavo finaliza de cabeça, mas manda para fora. Aos 23' Luccas Brasil recebe nas costas de Rafael Carioca, finaliza rasteiro e marca.

Próximos jogos

Devido ao surto do coronavírus, a CBF cancelou todas as partidas que iriam acontecer a partir desta segunda (16) sem previsão de volta.