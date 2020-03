Honda marca na estreia, mas Bangu arranca empate no segundo tempo e estraga festa do japonês

O Botafogo empatou com o Bangu por 1 a 1, pela terceira rodada da Taça Rio, no Nilton Santos, com portões fechados. A partida marcou a estreia da nova estrela do Glorioso, o japonês Honda, que já deixou seu cartão de visitas e marcou seu primeiro gol, em cobrança de pênalti sofrido por Rafael Navarro.

O Alvinegro até teve oportunidades para ampliar o marcador durante o confronto, porém foi a equipe do Bangu que chegou ao gol de empate, após Rhainer dar um belo toque de cobertura, tirando as chances de defesa para Gatito.

Já nos acréscimos, Alex Santana ainda teve a chance de dar a vitória ao Bota, mas parou na trave. O meia, que costuma acertar bons chutes de fora da área, recebeu livre de marcação e bateu colocado no canto esquerdo da meta defendida por Matheus Inácio, e por pouco não desempatou o jogo.

Partida sem torcida

O Estádio Nilton Santos viveu um dia atípico neste domingo. Devido as medidas do governo contra a pandemia do coronavírus, a torcida do glorioso não pôde acompanhar a estreia de Honda. Mesmo assim, torcedores se reuniriam na entrada leste do estádio e com baterias e gritos, mostraram seu apoio ao time durante todo o jogo.

Estreia com gol e reclamação

Depois de tanto adiar, enfim Honda realizou sua primeira partida oficial pelo Botafogo após mais de 1 mês treinando e fortalecendo a sua parte física. Os primeiros toques na bola já deixaram uma boa impressão e animou a torcida da contribuição que o jogador pode deixar ao longo da temporada.

Com boa movimentação e inteligência tática, já na sua primeira participação, o japa deixou Luis Henrique cara a cara com o goleiro, mas o meia desperdiçou o lance. E não demorou para o primeiro gol sair. Após Rafael Navarro sofrer pênalti, o japonês foi para cobrança e bateu com categoria no canto esquerdo de Matheus Inácio.

Apesar de ainda não estar na sua forma ideal, após ser substituído aos 17’ do segundo tempo, Honda saiu com uma expressão de insatisfação e mostrou não ter aprovado a escolha do treinador Paulo Autuori, em tirá-lo de campo.

O resultado foi ruim para ambas equipes. O Botafogo está na quarta posição, com 4 pontos, atrás, justamente, do Bangu, com a mesma pontuação, mas com saldo de gol maior.