Em Castelão vazio, Ceará vira contra Sport e entra no G-4 do Grupo B do Nordestão

Na tarde deste domingo (15), Ceará e Sport se enfrentaram pela sétima e penúltima rodada da Copa do Nordeste. Apesar de sair atrás no placar, o Ceará conseguiu vencer o jogo por 2 a 1 e com isso, seguir entre os 4 primeiros colocados. Os gols foram marcados por Felipe Baxola e Ricardinho, Marquinhos abriu o placar para o Sport.

Devido o risco de propagação do coronavírus, o jogo foi realizado com portões fechados, não tendo a presença dos mais de 20 mil torcedores do Vovô, que eram esperados para a partida. As duas equipes entraram em campo pressionadas pelo resultado positivo, já que corriam o risco de ficar fora dos 4 primeiros colocados.

Precisando da vitória para depender só dele na próxima rodada, o Ceará, entretanto, viu o Sport comandar o início de jogo, com boas ações e chegadas perigosas, mas sem chances claras de gols. Apenas ao 36’, Marquinhos abriu o placar para a equipe visitante, após bela jogada individual e chute forte de fora da área.

Chuva de pênaltis

Logo na volta do intervalo, o Ceará conseguiu empatar o jogo. Aos 13’ minutos Felipe Baxola ficou frente a frente com Luan Polli e não desperdiçou. Pouco tempo depois, o Vovô teve um pênalti marcado, mas Felipe Baxola parou no goleiro leonino, que caiu no canto esquerdo para defender.

Três minutos depois, foi a vez do Sport comemorar um pênalti marcado, porém Hernane desperdiçou, cobrando no travessão do goleiro Fernando Prass. Aos 38’, mais um pênalti para o Ceará, mas desta vez Ricardinho mandou para o fundo do gol, deslocando Luan Polli e dando números finais a partida. Rafael Sóbis ainda foi expulso, mas o Ceará conseguiu sair com a vitória e agora depende só dele para se classificar.

E agora?

A CBF decidiu suspender todas as competições nacionais a partir desta segunda feira (16). Apesar disso, os campeonatos regionais ficarão a responsáveis pela realização ou não dos jogos.

Caso as competições não sejam adiadas, o Ceará volta a campo pela Copa do Nordeste no dia 21, contra o CRB. No mesmo dia, o Sport enfrenta o Confiança, na Ilha do Retiro.