Com direito a falha de Cássio, Corinthians empata com Ituano e se complica no Paulistão

Neste domingo (15), com portões fechados na Arena Corinthians, o Corinthians enfrentou o Ituano em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado da partida foi 1 a 1 e o gol alvinegro foi de Luan. Já o do visitante foi de Breno Lopes, em um cruzamento que acabou nas redes.

Clima de treino

O jogo começou com ambas as equipes se estudando e tendo muita disputa pela posse de bola na intermediária, a primeira chance de gol saiu aos oito minutos quando Taliari cabeceou no canto direito de Cássio.

Aos 15, o Ituano chegou ao gol em lance pelo lado esquerdo, onde Breno Lopes cruzou com efeito, o goleiro Cássio saiu mal e a bola acabou indo no ângulo direito sem chances de defesa.

Após o gol, o jogo perdeu em emoção e tivemos muitas faltas principalmente cometidas pelo setor ofensivo da equipe do Corinthians.

O empate saiu nos acréscimos da primeira etapa, quando Luan fez bela jogada individual, recebendo um passe de Everaldo e, de chapa, mandou no canto direito do goleiro dando números finais a partida.

O segundo tempo seguiu a ideia do jogo entre os gols: muitas faltas e poucas emoções. Com isso, o jogo terminou empatado e complicou a situação alvinegra na tabela de classificação.

Classificação

Com o empate, o Corinthians chegou a 11 pontos e continua na lanterna do Grupo D. O Braga lidera com 17 pontos, seguido por Guarani, com 13, e Ferroviária, com 11. O Ituano tem 10 pontos conquistados e se mantém em último do grupo C, que tem o São Paulo como líder, com 18 pontos, com o Mirassol em segundo, com 16 e a Inter de Limeira, com 11.