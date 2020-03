Com dois de Pablo e um a mais no segundo tempo, São Paulo vira sobre o Santos

São Paulo e Santos se enfrentaram neste sábado (14), no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Jogando de portões fechados para conter a propagação do coronavírus, o Tricolor venceu o clássico por 2 a 1, com dois gols de Pablo. Arthur Gomes marcou para os santistas.

Gol dos visitantes e expulsão

Logo aos quatro minutos de jogo, Tchê Tchê acionou Antony pela direita e, com uma avenida pela frente, avança até à área santista. O atacante rolou para trás, mas a defesa tirou. Antony ainda ficou com a bola e arriscou de direita, mas Everson defendeu com tranquilidade.

Enquanto os mandantes propunham jogo e circulavam a bola, o Santos tentava aproveitar os erros de passe do adversário. Aos 16 minutos, o time de Jesualdo Ferreira tinha 56% de posse de bola, mas ainda não havia chutado a gol.

A primeira finalização do Santos foi aos 29 minutos e, coincidentemente, o primeiro gol da partida. Carlos Sánchez recebeu no meio de campo e tocou para Arthur Gomes, que devolveu de primeira para o meia. O uruguaio encontrou Pará dentro da área, que rolou para Arthur Gomes bater de primeira e balançar as redes.

Com o revés no placar, o São Paulo tentou reagir aos 32. Antony fez bela jogada individual na entrada da área e arriscou cruzado, obrigando Everson a se esticar inteiro para defender. Pato tentou aproveitar o rebote, mas o camisa sete estava em posição irregular.

O Tricolor veio a ficar perto do empate ainda no primeiro tempo. Nos 43 minutos de jogo, Pato recebeu dentro da área e chutou cruzado. A bola tirou tinta da trave esquerda de Everson.

Aos 44, em disputa de bola, Jobson chegou com o pé alto e acertou a sola da chuteira em Daniel Alves. O jogador santista recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, foi expulso.

A última oportunidade gol do São Paulo veio nos acréscimos, aos 48 minutos. Daniel Alves cobrou falta e encontrou Bruno Alves dentro da área, que desviou de cabeça. Entretanto, Everson defendeu em cima da linha, sem dar rebote.

Show de Pablo e virada Tricolor

Mesmo com um jogador a menos, foi o Santos quem assustou no início do segundo tempo. Aos seis minutos, Sánchez cobrou escanteio e Lucas Perri afastou de soco. De fora da área, Arthur Gomes aproveitou o rebote e bateu de primeiro, mas a bola saiu por cima do gol.

O empate não demorou a sair. Aos sete minutos, Everson saiu mal do gol para afastar a bola que foi alçada por Daniel Alves em cobrança de falta. A bola sobrou para Pablo e, sem goleiro, empurrou para o fundo das redes. O atacante não marcava um gol desde a estreia do Campeonato Paulista, contra o Água Santa, no dia 22 de janeiro.

Embalado após o empate e com vantagem numérica de jogadores, a equipe de Fernando Diniz sentiu-se mais à vontade para tocar a bola e avançar em direção ao gol. Aos 10, Igor Gomes cruzou e encontrou Daniel Alves na área, que no estilo “a la Higuita”, de calcanhar, concluiu para o gol. A bola passou perto do travessão. Seria um golaço!

Jogando recuado e esperando algum vacilo dos mandantes, o Santos chegou levar perigo aos 13 minutos. Soteldo lançou e a bola passou pelas costas da defesa são-paulina e chegou em Sánchez, mas o meio campista não dominou e Lucas Perri defendeu. Na sequência foi a vez do São Paulo assustar. Vitor Bueno cruzou na área e Pablo desviou de cabeça, mas a bola saiu pelo lado direito do gol.

Jogando para frente e encurralando o Santos no campo defensivo, o Tricolor continuou pressionando e atuando com agressividade. Aos 20, Vitor Bueno arriscou de fora da área um chute colocado, mas Everson mandou para a linha de fundo.

Após a cobrança de escanteio e bate-rebate, a bola sobrou para Antony pelo lado esquerdo e mandou para área. Reinaldo desviou de cabeça e a bola atravessou a pequena área, até encontrar Pato na linha de fundo. O atacante cruzou de primeira e Pablo subiu mais alto que a defesa santista para marcar seu segundo gol e virar a partida para o São Paulo.

Pablo, autor de dois gols, ainda ficou perto do terceiro aos 26 minutos. Daniel Alves cobrou escanteio e o atacante desviou de cabeça, mas Everson evitou que o São Paulo ampliasse placar.

Como fica?

Com a vitória, o São Paulo chega a 18 pontos, mantém a liderança do Grupo D e garante vaga na próxima fase do Paulistão. O Santos se mantém na primeira colocação do Grupo A com 15 pontos, cinco a mais que o Oeste e Água Santa, segundo e terceiro colocado, respectivamente.

Próximos confrontos

Ambas as equipes entrariam em campo pela Copa Libertadores no meio de semana. Todavia, como a competição intercontinental fora paralisada pela Conmebol devido a propagação do COVID-19 pela América do Sul e a agenda dos clubes brasileiros foram alteradas.

A Federação Paulista de Futebol, até então, decretou que os confrontos do Paulistão serão disputados, mas com os portões fechados na capital paulista.

Diante disso, o São Paulo deve entrar em campo contra o Red Bull Bragantino no próximo sábado (21), no Morumbi, às 19h. Já o Santos vai entrar em campo contra o Santo André no sábado (21), na Vila Belmiro, às 17h.