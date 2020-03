Campeonato Paulista é suspenso após reunião entre clubes e FPF

Em reunião que aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), representantes de clubes da primeira divisão do estado decidiram em comum acordo suspender o Campeonato Paulista, ainda por tempo indeterminado, devido à pandemia mundial do novo coronavírus. Assim, os jogos a partir da 11ª rodada estão, à primeira fala, adiados, sem serem disputados nesta semana.

No entanto, ainda nesta segunda-feira, em Campinas, Guarani e Ponte Preta se enfrentam com portões fechados para fechar a 10ª rodada.

Vale lembrar, que boa parte da 10ª rodada teve jogos com portões fechados no último final de semana, seguindo pedidos da prefeitura de São Paulo e do governo do estado.

"A Federação Paulista de Futebol vem a público informar o resultado da reunião entre os presidentes de clubes do Paulistão Sicredi 2020, com a presença do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, sobre a pandemia do novo Coronavírus. Os clubes votaram e decidiram em consenso pela paralisação da competição. Dessa maneira, a FPF anuncia que, a partir desta terça-feira (18), as partidas do Paulistão Sicredi 2020 estão suspensas por prazo indeterminado", diz a nota.

No domingo (15), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a suspensão de todas as competições nacionais organizadas por ela. Logo, Copa do Brasil Masculina, Copa do Brasil Masculina Sub-20, Campeonato Brasileiro Feminino A1, Campeonato Brasileiro Feminino A2 e Campeonato Brasileiro masculino Sub-17 estão fora do calendário atual, aguardando novas reuniões para decidir o que será feitos para o reagendamento dos jogos.