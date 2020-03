Com um gol em cada tempo, Grêmio vence Vitória pelo Brasileirão Feminino

Grêmio e Vitória se enfrentaram neste domingo (15), no Vieirão. A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 terminou com vitória das gaúchas por 2 a 0. Carol, contra, abriu o placar para as gremistas e, no fim do segundo tempo, Carlinha ampliou para a equipe. Aliás, a partida foi fechada para a torcida, por medidas de prevenção de contágio do Covid-19.

Primeiro tempo

A primeira chance foi para o Tricolor, logo aos dois minutos, com Ludimilla. Pri Back tocou para Karol Lins, que deu o passe para a atacante finalizar de primeira. No entanto, a bola foi por cima do gol. Já aos 12’, nova chegada das gremistas, dessa vez com Karol. Mas a centroavante foi flagrada em posição de impedimento e a jogada, anulada.

Por outro lado, o Vitória teve a primeira chance aos 18’, com Ana Beatriz. A jogadora arriscou de longe, mas a zaga do Grêmio desviou. Com as melhores oportunidades, as gremistas voltaram a assustar aos 26’, em cobrança de falta de Pri Back. Todavia, a goleira Jessica fez a defesa.

A partida seguiu movimentada e aos 30’, nova chance para as Leoas, em jogada de bola parada. Bárbara cobrou falta direto para o gol e a bola passou à direita do gol de Raíssa. Já aos 38’, a última grande oportunidade da primeira etapa foi para o Grêmio. Eudimilla invadiu a área e cruzou na cabeça de Jissele, que desviou para fora.

Segundo tempo

As Rubro-negras assustaram aos oito minutos, com Samira. Isso porque a jogadora chutou forte, mas acabou mandando sobre o gol. Em seguida, a camisa 11 do Vitória chegou com perigo novamente, mas Raíssa fez boa defesa. Mas foi o Grêmio que saiu na frente, aos 14’. Pri Back cobrou falta na área. A goleira tentou a defesa, mas a bola escapou e a defensora Carol acabou mandando contra o próprio patrimônio.

Já aos 20’, após cobrança de escanteio, Ju Oliveira e Alecxandra dividiram uma bola e a atleta do Vitória necessitou de atendimento e foi levada ao hospital. Devido a necessidade e a regra de haver uma ambulância no estádio durante todo o jogo, a partida ficou paralisada por cerca de 40 minutos, até que o veículo estivesse novamente à disposição.

No retorno da partida, houve duas expulsões, uma para cada time. Taissa, do Vitória, e Bruna Flôr, do Grêmio, receberam o segundo amarelo e foram para o chuveiro mais cedo. O segundo gol das gaúchas veio nos acréscimos, aos 47’, quando Carlinha recebeu na esquerda e ampliou o marcador, estufando as redes.

E agora?

Com o resultado, o Grêmio chegou aos nove pontos e agora é o sexto colocado, na zona de classificação para as quartas de final. Já o Vitória segue sem pontuar na competição. Já que foi derrotado nas cinco partidas disputadas até agora no Brasileirão Feminino.

Devido a determinação da CBF, em que anuncia a paralisação dos campeonatos que estão em andamento, como uma das medidas de prevenção do Covid-19, ainda não há data para a sexta rodada da competição.