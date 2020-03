Amaral comemora liderança do Moto Club no Maranhense e espera manter boa sequência

Um dos últimos contratados pelo Moto Club para esta temporada, o volante Amaral, ex-Flamengo, Vitória e CSA, falou sobre sua expectativa para as próximas partidas de 2020. Segundo o jogador, que também atuou no Boa Esporte, sua meta é fazer uma sequência com a equipe maranhense.

“Estou trabalhando muito para fazer um grande ano no clube. Tenho me dedicado muito no dia a dia para que essa temporada seja de grandes conquistas para o Moto Club e para mim também. Vou me empenhar ao máximo para que isso seja possível", afirmou.

Amaral ainda falou sobre o desejo de ter um ano diferente em 2020.

“Sem dúvida, tenho esse desejo de ter um ano bem diferente do que passou. Infelizmente sofri uma lesão no CSA quando estava muito bem no clube. Quero que essa temporada seja de grandes conquistas para mim e para o Moto", disse.