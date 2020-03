Clubes se reúnem, e Copa do Nordeste só espera aval da CBF para ser paralisada

Copa do Nordeste será suspensa, assim a última rodada da fase de grupos ainda não tem data para acontecer. Na manhã desta segunda-feira (16), presidentes de alguns clubes chegaram a cogitar, informalmente, jogos com portões fechados. Porém, discussões entre clubes e decretos de alguns Estados (Bahia proibiu eventos com mais 50 pessoas), por exemplo, mudaram ideia.

Segundo o presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, foi enviado à CBF um documento registrando a opinião dos presidentes de clubes. A própria CBF é quem tomará a decisão, pois o torneio é subordinado a entidade máxima do futebol nacional, que, no domingo (15), decidiu suspender todas as competições organizadas restritamente por ela, como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Feminino.

Última rodada da Copa do Nordeste: