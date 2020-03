Campeonato Paraense é suspenso e Sul-Mato Grossense terá portões fechados nas quartas de final

Nesta segunda-feira (16), o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Adelcio Torres, juntamente com dirigentes do Remo e do Paysandu; e os representantes da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) conversaram sobre o futuro da competição estadual e assim como vem acontecendo em outros estados, a decisão foi pela suspensão.

Mesmo com o decreto já assinado pelo governador do estado, Helder Barbalho, que limitava 500 pessoas em eventos, afim de barrar a disseminação e evitar o contágio pelo Coronavírus, a reunião aconteceu. Tanto os dirigentes do Remo quanto os do Paysandu se recusaram a entrar em campo com os portões fechados, ou seja, sem a presença de torcedores. Diante da negativa dos mandatários dos clubes, a Federação Paraense de Futebol através do diretor jurídico, Antônio Cristino, esclareceu o posicionamento da entidade paraense. Embora a decisão já esteja tomada, haverá novo encontro entre Federação e representantes das dez equipes para definir qual a melhor maneira de retomar o campeonato quando a paralisação for encerrada.

"A partir da publicação do decreto, a tendência é de que a FPF adote a suspensão das partidas do campeonato. Entretanto, cabe aos clubes o direito deles realizaram os jogos com os portões fechados. O nosso posicionamento é de paralisar o Campeonato Paraense", disse.

Público zero no Mato Grosso do Sul

​​​​​​Na tarde desta segunda-feira (16), o presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cesário, e o vice Marco Antônio Tavares, se reuniram com os clubes que já estão classificados a participar das quartas de final do Campeonato Sul-Mato Grossense. Com a presença de dirigentes de sete dos oito clubes que brigam pelo título, foi definido que os jogos das quartas de final da competição estadual serão realizados com os portões fechados, para evitar a disseminação do Coronavírus.

Foto: Nyelder Martins/FFMS

Tabela de jogos