Sob chuva forte, CSA goleia Frei Paulistano e conquista primeira vitória na Copa do Nordeste

Choveu em Maceió, o CSA ganhou, Michel Douglas fez sua reestreia com bola na rede e Alecsandro voltou aos gramados com gol marcado. Mesmo sem chances de classificação às quartas de final da Copa do Nordeste, o Azulão do Mutange comemora o saldo positivo após fazer mudanças no elenco, dar oportunidades a alguns jogadores e golear o Frei Paulistano por 4 a 0. O jogo foi disputado na noite do domingo (15), válido pela sétima e penúltima rodada da fase de grupos do Nordestão, realizado no Estádio Rei Pelé, o Trapichão, em Maceió/AL.





Mandante no confronto, o CSA começou a partida no campo de ataque e levou perigo logo no primeiro minuto. Victor Paraíba recebeu belo passe de Michel Douglas e, na cara do gol, chutou para a defesa do goleiro Giovani. Aos seis, o meia conseguiu marcar. Renatinho fez lançamento pelo alto, Victor encobriu o arqueiro do Frei Paulistano e completou para o gol vazio. Os alagoanos eram donos do jogo e viam um adversário completamente modificado, com o time todo reserva. A equipe sergipana encontrava dificuldades para trocar passes, armar jogadas e a falta de entrosamento era nítida. Ainda assim, os visitantes levaram perigo aos 29, quando Catarina cobrou falta da direita e Wallace Sergipano completou de cabeça. A bola tirou tinta do travessão.

Ainda que tentasse apenas em chutes de longa distância, o Frei Paulistano pouco assustava. O Azulão do Mutange tinha mais volume de jogo, trocava mais passes e estava mais próximo do segundo gol. Aos 32 minutos, Caio Felipe deu belo passe para Renatinho na direita e o meia, de frente ao goleiro, o encobriu. A bola caprichou em não entrar. Mas, quatro minutos depois, foi a vez do centroavante ser premiado. Rafael Bilu tabelou com Renatinho e cruzou da linha de fundo. Michel Douglas se antecipou ao goleiro Giovani e completou para as redes. Foi seu primeiro gol no retorno ao CSA, logo em sua primeira partida no clube. E Victor Paraíba quase tentou mais um, mas novamente o arqueiro adversário fez boa defesa.

​ Foto: Augusto Oliveira/CSA

No segundo tempo, os donos da casa permaneceram com controle de bola. Michel Douglas deu trabalho e quase marcou novamente no primeiro lance da etapa complementar, mas escorregou e não conseguiu finalizar de voleio como queria; ainda assim, a bola passou perto. Com o tempo, a equipe azulina diminuiu a intensidade no ataque, mas não foi ameaçado em nenhum momento. Pelo contrário, as modificações feitas pelo técnico Eduardo Baptista deixaram o ataque com mais velocidade, principalmente Allano. Entrou aos 15 e marcou aos 19, porém, o gol foi anulado. O artilheiro do CSA pouco se preocupou com isso e balançou as redes aos 22 minutos. Tabela de Rafael Bilu e Diego Renan, cruzamento rasteiro e o atacante completou ao gol vazio.

Aos 27 minutos, foi a vez de Alecsandro entrar em campo. O veterano atacante de 39 anos se recuperou de uma fratura no tornozelo sofrida no último mês de novembro e voltou a jogar pela primeira vez depois da lesão. Entrou no lugar de Renatinho e o time marujo voltou a ter um centroavante de área, uma vez que Michel já tinha sido substituído. Com poucos toques na bola, conseguiu coroar a volta. Aos 44 minutos, Diego Renan cobrou falta e Alecsandro completou com um carrinho na bola em antecipação ao goleiro Giovani para fechar a goleada.

​ Foto: Augusto Oliveira/CSA

Com o resultado, o CSA conquistou a primeira vitória no Nordestão e, eliminado com antecedência, permanece na última posição do Grupo B, com quatro pontos ganhos. Por outro lado, o Frei Paulistano viu as mínimas chances de avançar serem reduzidas a nada e continua na sétima posição do Grupo A, com cinco pontos. Na próxima e última rodada, o Frei Paulistano recebe o Imperatriz no Titão, em Frei Paulo/SE, enquanto o CSA encara o ABC no Frasqueirão, em Natal/RN. Com a iminente paralisação devido à pandemia do coronavírus, a data da rodada derradeira está desconhecida.