Federação Alagoana de Futebol anuncia suspensão das atividades por duas semanas

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciar que todas as competições de futebol de âmbito nacional estão suspensas e que as competições estaduais ficam sob a responsabilidade de cada federação, o futebol em Alagoas estava mantido e foi reforçado com a antecipação dos três jogos restantes válidos pela sétima e penúltima rodada do Campeonato Alagoano 2020. Porém, após pedido feito pelo governador do estado, Renan Filho (MDB), a Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou comunicado na tarde da segunda-feira (16) de que todas as atividades estão suspensas até o fim do mês.

Segundo a entidade máxima do esporte no estado, a decisão veio após contato com a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) e com outros integrantes do poder público. Em reunião com os oito clubes participantes do Alagoano, Sindicato dos Atletas de Alagoas e Sindicato dos Árbitros de Futebol de Alagoas, houve a concordância. Com isso, os jogos profissionais no Estadual, na Copa Rainha Marta e nas competições das categorias de base estão suspensas. Após os 15 dias, uma nova reunião será feita para saber o panorama do coronavírus no estado e decidir pela manutenção dos jogos paralisados ou pela retomada dos esportes.

Foto: Divulgação/FAF

Abaixo, leia a nota da FAF na íntegra

Alinhado com as informações do Governo do Estado, a Federação Alagoana de Futebol decidiu, nesta segunda-feira (16), paralisar por 15 dias, com possibilidade de prorrogação, os jogos do Campeonato Alagoano Smile 2020, assim também, adiar o início de quaisquer outras competições.

As partidas estão suspensas como medida preventiva com o objetivo de amenizar os efeitos do coronavírus (COVID-19) no Estado de Alagoas. A decisão foi tomada em conformidade com os oito clubes participantes do Estadual em conjunto com o Sindicato dos Atletas do Estado de Alagoas e com o Sindicato dos Árbitros de Futebol de Alagoas.

A entidade manteve contato permanente com a Secretaria de Estado de Saúde (SESAU), a fim de nortear suas decisões com base em informações e recomendações oficiais acerca do quadro no Estado de Alagoas, especialmente após a declaração de pandemia por parte da OMS.

A FAF entende que este é um momento de priorizar a saúde das pessoas, principalmente dos torcedores, atletas, treinadores, arbitragem, imprensa e todos os profissionais envolvidos com o futebol alagoano. A entidade assume a responsabilidade do futebol na luta contra o avanço do COVID-19, evitando colocar em risco a saúde de milhares de pessoas.

O Estado de Alagoas, assim como em outros Estados do Brasil, já teve caso confirmado de coronavírus. A FAF atuará junto aos órgãos competentes para que a pandemia não se expanda em Alagoas, possibilitando que os jogos do Campeonato Alagoano voltem a ser realizados o mais breve possível.

Nosso compromisso é com você alagoano!

Estamos juntos nessa!