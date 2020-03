COVID-19: FPF assiste paralisação de competições e marca reuniões para minimizar pandemia

A pandemia do novo Coronavírus segue avançando pelo Brasil. No âmbito esportivo, o futebol foi o esporte mais afetado nacionalmente. Nesta semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a suspensão dos campeonatos nacionais por tempo indeterminado e deixou os estaduais nas mãos das federações locais.

Seis estados do Nordeste têm casos confirmados: Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Após o aval da CBF, as federações locais determinaram a suspensão imediata dos Campeonatos Estaduais, visando impedir o prosseguimento da epidemia. Além dos torneios locais, a Copa do Nordeste também foi paralisada.

Até o presente momento, a Paraíba não registra testes positivos para o novo Coronavírus. Mesmo assim, em pronunciamento realizado na manhã desta terça-feira, o governador do estado, João Azevedo, anunciou a antecipação das férias escolares e recomendou o cancelamento de eventos com aglomeração de pessoas por pelo menos 90 dias.

João Azevedo, governador da Paraíba (Foto: Divulgação)

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, também anunciou uma série de medidas para aumentar a prevenção contra a COVID-19. Na capital paraibana, estão suspensos eventos com público superior a 250 pessoas em espaço aberto e superior a 100 pessoas em espaços fechados.

Mesmo diante de uma grave pandemia e uma série de medidas drásticas adotadas visando a prevenção contra o vírus, a Federação Paraibana de Futebol (FPF) prefere ficar em silêncio, agindo como se nada tivesse acontecendo. Ao invés de seguir as coirmãs nordestinas, a entidade resolveu manter as partidas entre Botafogo-PB x Sousa e Sport-PB x Nacional de Patos, marcadas para esta quarta-feira, com portões fechados.

A FPF marcou duas reuniões para debater o novo Coronavírus, querendo transparecer um cenário tranquilo em meio ao caos da pandemia. O primeiro diálogo será com representantes dos dez clubes e está marcado para a próxima quinta-feira. A maioria dos dirigentes, desprezando a saúde pública e visando o lucro das equipes, não só querem a continuação do Campeonato Paraibano, mas também exigem público nas partidas.

A segunda conversa ocorrerá um dia depois do diálogo com os clubes. Desta vez, a Federação Paraibana de Futebol vai ao encontro de representantes do Governo do Estado. O teor reunião vai depender dos acontecimentos dos próximos dias, mas, aparentemente, a intenção da FPF é dar sequência ao estadual, minimizando o perigo da doença que registra uma morte em território brasileiro.

Lados opostos

Na última segunda-feira, o presidente do Treze, Walter Júnior, falou sobre a possibilidade de interrupção do Campeonato Paraibano. Segundo o mandatário alvinegro, não há motivos para acontecer a paralisação do estadual, menos ainda jogos com portões fechados, pois, de acordo com o mesmo, os clubes seriam prejudicados no aspecto financeiro.

"Não existe nenhum caso confirmado na Paraíba, por enquanto não precisa parar. Vou passar isso para a Federação. Sendo confirmado algum caso, a gente para tudo. Prefiro que pare do que jogar sem torcida. A nossa principal receita são as rendas. Já imaginou Treze x Campinense sem torcida? Vai ser um prejuízo grande" - afirmou.

Em contrapartida, Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, utilizou as redes sociais para parabenizar a Federação Baiana de Futebol (FBF) pela paralisação do Campeonato Baiano. O dirigente finalizou deixando claro que o Tricolor de Aço está ao lado da entidade no combate ao Coronavírus, demonstrando que a diferença entre o futebol baiano e paraibano não se restringe apenas ao desempenho em campo.

FBF decidiu pela suspensão dos jogos do Baiano. Parabéns ao Presidente Ricardo Lima, um cara de diálogo. Às vezes a aparente “demora” representa de fato a melhor das intenções para uma decisão equilibrada e cuidadosa. Bahia estará junto da FBF e clubes para encontrarmos soluções. — Guilherme Bellintani (@gcbellintani) March 17, 2020

Voz da arquibancada

A VAVEL Brasil procurou a opinião de torcedores sobre a possibilidade de paralisação do estadual. Raul Aguiar, torcedor do Botafogo-PB que vai ao estádio ao lado de sua namorada, afirmou que está a favor da suspensão da competição, alegando que o cenário atual requer uma atenção maior para a saúde de toda população.

"O futebol paraibano tem que ser paralisado. Como amante do futebol, fico triste por não haver jogos, mas, antes de tudo, temos que preservar a saúde de todos. Não adianta fechar os olhos para o que está acontecendo. O mundo está parado. Na Paraíba, não pode ser diferente. Esse é o momento de haver prevenção para que não haja a proliferação dessa pandemia no território estadual" - disse.

Diante da lentidão nas ações da FPF, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) recomendou a suspensão do Campeonato Paraibano. A decisão partiu do procurador Valberto Lira, coordenador da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios do Estado da Paraíba.

Por enquanto, a tendência é de que o Campeonato Paraibano seja mantido, mas com as partidas sendo realizadas com portões fechados. A expectativa é de que na próxima sexta-feira, Michelle Ramalho, presidente da FPF, finalmente se manifeste sobre o reflexo da pandemia da COVID-19 no futebol estadual.