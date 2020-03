Lucas Kal completa seis meses de América-MG e celebra liderança do Estadual

O zagueiro Lucas Kal completou seis meses vestindo a camisa do América-MG. Ele chegou ao Alviverde no dia 6 de setembro, inicialmente, com vínculo por empréstimo até o fim da temporada. O defensor, no entanto, se tornou titular absoluto da posição e vem em curva ascendente, com atuações cada vez mais sólidas.

Com pouco tempo de clube, Lucas Kal assumiu a titularidade na zaga americana, devido à uma sequência de casualidades. Paulão, então titular, não foi relacionado pelo técnico Felipe Conceição por dois jogos seguidos, e se transferiu para o Fortaleza. Em seguida, Pedrão - que assumiu a vaga - se lesionou, no confronto com o Coritiba, dando chance a Lucas.

A estreia aconteceu no dia 24 de setembro, na vitória sobre o Brasil de Pelotas, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, Lucas Kal fez dupla de zaga com Ricardo Silva e agora, com Eduardo Bauermann. O zagueiro atuou em 27 jogos, com 16 vitórias, 7 empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 68%.

Kal vem sendo um dos destaques do time, ajudando defensivamente e tomando pouquíssimos cartões amarelos. O zagueiro, que completou 24 anos na última segunda-feira (16), comentou o momento positivo vivido pelo Coelho na temporada.

"Nosso pensamento era só na gente, no que podíamos fazer, esquecendo um pouco os dois clubes (Atlético e Cruzeiro), fazer o que a gente terminou o ano fazendo. Foi um bom final de ano e sabíamos que se a gente se preparasse bem, se unisse, conseguiríamos alcançar grandes coisa e isso vem acontecendo no Mineiro e na Copa do Brasil, e espero que a gente possa continuar nessa sequência", concluiu Lucas.

O zagueiro é o quarto atleta com mais minutos em campo vestindo a camisa do América na temporada (1.017). Em 2020, são 12 jogos, com sete vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. Já classificado para as semifinais do Estadual com a equipe mineira, Kal comenta a paralisação momentânea do campeonato mineiro.

"Não diria que essa paralisação atrapalha mas, pode nos ajudar também, porque vínhamos em uma sequência muito forte, jogo atrás de jogo... pode nos ajudar a recuperar, a descansar quem tem que descansar, treinar o que tem que treinar, para melhorar e voltar forte para a reta final", ressaltou o zagueiro.

Confira os números de Lucas Kal pelo América-MG:

Jogos M G V E D Cartões amarelos Campeonato Mineiro 9 747 - 5 4 0 2 Copa do Brasil 3 270 - 2 1 0 - Série B 15 1315 1 9 2 4 2 Total 27 2332 1 16 7 4 4



O América segue treinando no CT Lanna Drumond de portões fechados, e o técnico Lisca vai aproveitar a paralisação para ajustar a equipe para a sequência.