Lateral-direito Léo acerta retorno ao Vitória para sequência da temporada

Revelado nas divisões de base do Vitória e com passagens pelo Flamengo, Avaí e Athletico, o lateral-direito Léo acertou seu retorno ao rubro-negro baiano. Feliz com a volta, o jogador, que também atuou no Coritiba, destacou o desejo de fazer uma grande temporada com o Leão da Barra em 2020.

“Estou muito feliz por retornar ao clube onde tudo começou, onde eu fui feliz e serei a partir de agora. Vou trabalhar muito para ajudar o Vitória a conquistar seus objetivos nos próximos meses. Tenho isso como meta. Estou muito motivado com esse projeto do clube e espero comemorar títulos com todos em 2020”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua meta é fazer um ano perfeito com a camisa do clube.

“Vou trabalhar para fazer um grande ano com a camisa do clube. Tenho me dedicado muito nos treinos diários para estar 100% o quanto antes para estar em campo logo. A expectativa agora é essa", disse.