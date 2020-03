Em virtude da pandemia de Covid-19, Bahia anuncia suspensão das atividades

O avanço do novo Coronavírus vem gerando situações atípicas para o mundo e principalmente para nós brasileiros, como a paralisação de todas as competições no país. Essa recomendação das autoridades públicas visa evitar a disseminação da doença, já que um jogo reúne mais que 500 pessoas, quantidade estabelecida como permitida.

Sendo assim, o Bahia anunciou a paralisação das atividades no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo até o dia 30 de março, lembrando que a data está sujeita a alterações, dependendo de como será a evolução e controle da pandemia no país.

Desde segunda-feira (16), os funcionários do setor administrativo do Tricolor já estavam trabalhando em regime home office. E nesta terça-feira (17), após reunião realizada no CT foram liberados os funcionários e atletas das categorias de base, da equipe feminina, do time de transição e do elenco principal.

Durante esse período de 'quarentena', os jogadores deverão seguir as orientações de treinamentos indicadas.

O Esquadrão de Aço também decidiu por suspender as visitas guiadas ao Centro de Treinamento, além de fechar provisoriamente a Loja Esquadrão e a Central de Atendimento aos Sócios (CAS), localizada na Fonte Nova.

Lembrando que os atendimentos online continuam normalmente e o Torcedor poderá recorrer aos serviços via internet.

As medidas tomadas pelo Bahia seguem as recomendações das autoridades de saúde pública municipal, estadual e federal, a fim de combater o Coronavírus.