Enderson Moreira deixa Ceará e se aproxima do Cruzeiro; Guto Ferreira é novo treinador

O futebol brasileiro está praticamente paralisado por causa da pandemia do coronavírus, mas as atividades nos bastidores do clube permanecem ativas. Mais uma vez, Cruzeiro e Ceará se envolvem em relação a treinadores. No começo da madrugada desta quarta-feira (18), o Alvinegro de Porangabuçu comunicou a saída de Enderson Moreira e a chegada de Guto Ferreira para substituí-lo. Será o terceiro técnico à frente do Vozão nos três primeiros meses de 2020.

Enderson recebeu proposta do Cruzeiro, que demitiu Adilson Batista no último domingo (15). Como tinha contrato com a equipe cearense, solicitou o desligamento do cargo para aceitar a proposta da Raposa. Seu nome deve ser oficializado como técnico do clube mineiro nas próximas horas. Foi a segunda passagem do técnico pelo Ceará e ficou invicto. Em apenas dez jogos, venceu seis partidas e empatou quatro jogos, aproveitamento de 73%. Além do treinador, o auxiliar Luís Fernando, o preparador físico Edy Carlos e o preparador de goleiros Aílton Serafim também não fazem mais parte do clube e deve ir junto ao Cruzeiro.

Além de Enderson, o auxiliar Luís Fernando, o Preparador Físico Edy Carlos e o Preparador de goleiros Aílton Serafim deixam seus cargos no Alvinegro.



O Ceará Sporting Club agradece ao treinador e sua comissão por todos os serviços prestados ao Time do Povo. — Ceará Sporting Club - #VOZÃO (@CearaSC) March 18, 2020

Sem perder tempo, Guto Ferreira foi anunciado como substituto. Aos 56 anos de idade, o técnico permanece no futebol nordestino e comanda a terceira equipe da região de maneira consecutiva. Após boa passagem na Ponte Preta, foi contratado pela Chapecoense e conquistou o Campeonato Catarinense daquele ano. Foi contratado no ano seguinte pelo Bahia e foi campeão da Copa do Nordeste de 2017, venceu o Campeonato Baiano de 2018 e foi vice-campeão do Nordestão no mesmo ano, derrotado pelo Sampaio Corrêa.

Na temporada passada, foi contratado pelo Sport. Comandou a equipe rumo ao título do Campeonato Pernambucano e garantiu o retorno do Leão da Ilha à elite do futebol brasileiro. Após um começo instável com vários empates e a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil ante o Brusque, foi demitido no último mês de fevereiro. Junto com Guto Ferreira, chegam os auxiliares André Luís dos Santos e Alexandre Faganello, além do preparador físico Waldir Nogueira Júnior. O novo comandante alvinegro já falou sobre seu novo trabalho.

“Estou muito feliz em ser escolhido para tocar um projeto da magnitude do Ceará. O Vozão tem uma torcida tão calorosa e tão quente. Chego pensando grande, em fazer um grande trabalho e que a gente possa ser feliz junto com o grupo de atletas vencedores”, disse.