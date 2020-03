Corinthians fecha clube social por tempo indeterminado

Devido à chegada do COVID-19 e os casos se multiplicarem no país, o Corinthians decidiu fechar a sede do clube social no Parque São Jorge, localizado no bairro do Tatuapé, por tempo indeterminado. A medida passa a valer a partir desta quarta-feira (18).

O clube fez questão de esclarecer que não existem casos de infectados com a doença na sede e ressaltou que a decisão é de prevenção.

A medida foi recomendada por um grupo de médicos atuantes no clube a fim de frear o surgimento de focos de contaminação ou propagação. Em outras palavras, o Timão está de acordo com as recomendações feitas pelas autoridades públicas e com a portaria que regulamenta a lei 13.979/2020.

Além dessa importante ação de prevenção, o Alvinegro vai reduzir o horário de atendimento no Programa Fiel Torcedor, tanto os atendimentos presenciais quanto pelo telefone serão das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira.