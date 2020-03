Clube do Remo também disponibiliza infraestrutura para combate à pandemia

Com o primeiro caso de infectado com o COVID-19 no Brasil no início do mês de março, as autoridades municipais, estaduais e federais começaram a adotar medidas urgentes para combater a doença.

A princípio, para evitar aglomerações e assim facilitar o contágio, foi determinado que os jogos fossem realizados com os portões fechados, sem a presença de torcidas. No entanto, muitos clubes em respeito ao seu torcedor não concordaram e o Remo foi um dos que se mostrou contrário a medida.

Agora com o aumento significativo dos casos de infectados com o coronavírus no país, vários clubes colocaram à disposição das autoridades públicas os seus respectivos centros de treinamentos e estádios para auxiliar o combate à pandemia, podendo se tornar postos de atendimento ou até hospitais provisórios.

O Clube do Remo também se solidarizou com o momento delicado que estamos enfrentando e colocou à disposição do governo do Pará toda sua infraestrutura, incluindo o clube social e náutica, o ginásio Serra Freire e o Estádio Evandro Almeida, o Baenão. Para que todas dependências sejam utilizadas no combate ao Coronavírus.

De acordo com a Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA), até o momento são dois casos confirmados e cerca de 81 em análise. Vale ressaltar que em um comparativo com outros estados, a situação paraense está mais amena, mesmo assim a Assembléia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou o estado de calamidade pública.

O momento requer união de todos nós e os clubes brasileiros provam com essa atitude de solidariedade que não é e nunca será só futebol!