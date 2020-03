Clubes brasileiros disponibilizam instalações para ajudar no combate à pandemia de Covid-19

Em virtude do aumento do número de casos de pessoas infectadas com o Coronavírus no Brasil, os clubes brasileiros não poderiam se calar. Nesse momento de calamidade pública, em um ato de solidariedade e amor ao próximo, eles se uniram e indiretamente acabaram fortalecendo a frase que diz: "Não é só futebol".

Através de suas redes sociais, os times disponibilizaram seus Centros de Treinamentos e estádios para os governantes dos estados de origem, afim de auxiliar as autoridades públicas no combate da doença, além de ser uma medida cautelar já que em outros países, a pandemia levou o sistema de saúde ao colapso.

Os espaços amplos poderão ser utilizados como postos de atendimento à pessoas acometidas pelo vírus COVID-19 ou postos de vacinação. Em caso de necessidade podendo ser um hospital em caráter provisório.

O Athletico Paranaense deu o pontapé inicial a corrente do bem oferecendo a Arena e o CT Alfredo Gottardi. O exemplo foi imediatamente seguido pelo Bahia que colocou a disposição "o Fazendão" para as autoridades da saúde do estado.

Em seguida, as equipes paulistas São Paulo e Corinthians também entraram nessa onda de solidariedade para ajudar a combater o contágio e a disseminação do Coronavírus. O Tricolor disponibilizou a infraestrutura do clube incluindo o estádio do Morumbi. O Alvinegro ofereceu o CT Joaquim Grava, a Arena e o Parque São Jorge.

Ao entardecer, foi a vez do Cruzeiro se manifestar, o clube mineiro ofereceu aos governantes de Minas Gerais, os clubes sociais da Pampulha e Barro Preto com a finalidade de combater à pandemia.

No início da noite, o Botafogo também se pronunciou, o time disponibilizou toda estrutura do estádio Nilton Santos para ajudar nesse momento tão delicado que o Brasil está vivendo.

Os outros dois grandes clubes paulistas Santos e Palmeiras não ficaram insensíveis a essa corrente do bem. O Peixe colocou à disposição da prefeitura local todas as suas dependências, entre elas o Salão de Mármore. Já o Alviverde também se disponibilizou a ajudar, inclusive o Allianz Parque se tornará um dos postos de vacinação contra o Influenza.

Uma atitude de solidariedade que demonstra a consciência da responsabilidade social que os times tem. Todos devemos nos unir para lutar contra essa pandemia.

Lembre-se "quarentena não é férias", cuide de seus entes e cuide você!