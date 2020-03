Athletico-PR, Bahia e São Paulo ganham destaque internacional  por ação contra Covid-19

Na última quinta-feira (19), times brasileiros usaram as redes sociais para anunciar oficialmente que estavam colocando à disposição dos respectivos estados toda infraestrutura dos centros de treinamento e dos estádios. Por serem espaços amplos, podem vir a se tornar postos de atendimento aos infectados com a doença e até mesmo um hospital provisório.

Diante dessa imensa mobilização do mundo esportivo em prol da sociedade e consequentemente de seus torcedores, três times que fazem parte dessa corrente do bem ganharam destaque internacional, os citados foram São Paulo, Bahia e Athletico-PR.

O portal inglês Daily Mail fez uma matéria falando sobre a nobre iniciativa dos clubes do Brasil em abraçar a luta para combater essa pandemia no país. Com o título "Clubes de futebol brasileiros aderiram à luta contra o coronavírus oferecendo seus estádios e campos de treinamento às autoridades".

De acordo com as secretarias estaduais, os números de infectados com a doença vem em uma linha crescente, aumentando a cada dia. No momento, foram registrados mais de mil casos confirmados e com 18 mortes, sendo 15 no estado de São Paulo e três no Rio de Janeiro.