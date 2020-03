Flamengo oferece Maracanã para auxiliar em combate à pandemia

O número de casos infectados com o Covid-19 vem aumentando dia após dia no Brasil, gerando medo e muita apreensão na sociedade. De acordo com informações das secretarias estaduais já são 1.028 confirmados espalhados por 25 estados. Com 18 óbitos, sendo 15 em São Paulo e três no Rio de Janeiro.

Nesta quinta-feira (19), outros clubes brasileiros como Athletico Paranaense, Bahia, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Santos, Paysandu, Remo e Botafogo, se juntaram em uma corrente do bem, oferecendo toda a infraestrutura de seus respectivos centros de treinamento e estádios.

Sensibilizado com caos que vem se desenhando no país e tocado pela onda de solidariedade encabeçada por outros times , o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em conversa com o vice-governador do estado carioca, Cláudio Castro, também ofereceu o estádio do Maracanã e o Maracanãzinho, afim de auxiliar no combate da doença.

O clube também está à disposição para ajudar em qualquer ação projetada para o complexo Maracanã/Maracanãzinho, pertencente ao Estado e hoje administrado por Flamengo e Fluminense. #CRF #NaçãoSolidária — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) March 21, 2020

O estádio Jornalista Mário Filho conhecido também como o templo do futebol ocupa 146.452 metros quadrados e tem capacidade para 78.834, já o Maracanãzinho possui 22.940 metros quadrados. Um espaço amplo e que poderá ser utilizado tanto para atendimento aos infectados quanto para receber doações para pessoas atingidas com essa pandemia.

No caso do ginásio Hélio Maurício, que está localizado no bairro da Gávea tem uma proximidade de cerca de 250 metros do Hospital Miguel Couto, o que facilitaria o atendimento dos enfermos.

Vale lembrar que o Flamengo desde o ano passado é um dos gestores do estádio assim como o Fluminense. Os dois clubes tem a concessão junto ao governo do estado até o final deste ano de 2020.

O vice-governador Cláudio Castro, não deu uma resposta em relação a cessão, mas garantiu que vai avaliar com as autoridades públicas de saúde e assim que possível dará um posicionamento.