 #DicaVavel: sete livros que contam histórias sobre o Corinthians

Considerando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) em todos os estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 2.433 infectados e 57 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da VAVEL Brasil aproveitamos esse período sem jogos do Timão e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época na história do clube, assim o torcedor une o útil ao agradável, consequentemente nem notará o tempo passar com a leitura.

Descrição dos livros sobre o Corinthians:

(descrição realizada pela própria editora)

Diário de Uma Conquista. Os 15 dias em que o Corinthians abalou o mundo - Sandro Macedo (Editora Rocco)

No livro “Diário de uma conquista”, o jornalista esportivo Sandro Macedo oferece aos mais de 30 milhões de corintianos espalhados por todo o Brasil a oportunidade única de reviver os 15 dias que anteciparam a conquista do bicampeonato do Mundial de Clubes da FIFA, em 2012.

Para quem teve a chance de testemunhar pessoalmente a vitória de 1 a 0 sobre o campeão europeu Chelsea, o diário escrito por Sandro fará bater mais forte o coração da Fiel que viu o estádio de Yokohama, no Japão, ser transformado em uma sucursal do Pacaembu.

Para quem não pôde estar lá, essa é a chance de viver na pele todos os momentos – dos treinos à preparação especial à qual os jogadores foram submetidos que resultaram na bela atuação do time do técnico Tite que volto ao Brasil com a taça na mão.

4 X Tri - Corinthians Tricampeão Paulista 2017/18/19 - Maximiliano Silveira Sabóia (Onze Cultural)

Esse é um livro histórico que exalta, através de fotos exclusivas, um título nunca conquistado por outro time paulista e que o próprio Corinthians não levantava, de forma consecutiva, há 80 anos.

O livro celebra um título que havia sido conquistado pela última vez no triênio 1937/38/39, quando Teleco comandou a artilharia do campeonato com 32 gols.

A obra explora as imagens feitas pelo fotógrafo oficial do clube, Daniel Augusto Jr., durante a caminhada rumo ao 30º título e 4º

tricampeonato conquistado pelo Corinthians, no Paulistão 2019.

O presidente Andrés Sanchez exalta a importância dessa conquista e da publicação do livro: “Daniel Augusto Jr., para variar, com seu olhar sensível e competente, traz os melhores momentos dessa conquista cheia de altos e baixos para você, do bando de loucos, se encher de orgulho e alegria ao percorrer as páginas do livro com cada gol, cada defesa e cada disputa de bola. O livro traz a saga de um grupo que se fortaleceu na adversidade, no suor do trabalho duro e contínuo dos jogadores, comissão técnica, grupo de apoio e funcionários que contra tudo e contra todos fez valer o nosso grito: Vai Corinthians. ”

Esse tricampeonato 2017/18/19, que teve mais uma vez a cara do Corinthians, foi conquistado através de muita concentração e estratégia, sobre adversários históricos. Teve de tudo, decisões por pênaltis, defesas impressionantes do paredão Cássio e o gol do título marcado por Vagner Love aos 44 minutos do jogo decisivo.

Tite - Camila Mattoso (Editora Panda Books)

Ídolo de milhões de corintianos, Tite é um dos melhores treinadores da atualidade. Na opinião de muitos brasileiros, era ele quem deveria ter assumido o comando da seleção brasileira depois do fracasso da Copa do Mundo de 2014. Ele aceitou o convite da CBF e desde julho de 2016 é o técnico da seleção brasileira de futebol.

Neste livro, a jornalista Camila Mattoso conta a trajetória do técnico e

revela detalhes da vida pessoal de Adenor Leonardo Bachi. "Tite" é

resultado dos 84 depoimentos ouvidos pela autora, entre familiares, amigos, jogadores e dirigentes.

A autora traça um perfil de Tite, que vai desde seu nascimento, em uma colônia no Rio Grande do Sul, até a conquista do hexacampeonato.

A obra revela histórias inéditas de bastidores, com revelações exclusivas do treinador, como o fim da amizade com Luiz Felipe Scolari, os episódios de bebedeira do atacante Jorge Henrique e as desavenças com D'Alessandro, Adriano Imperador e com o narrador Galvão Bueno.

Arena Corinthians, Tu És Orgulho - Bruno Teixeira Rolo (Editora Onze Cultural)

O livro "Arena Corinthians Tu És Orgulho", é uma publicação que apresenta a história da Arena Corinthians. O sonho da Fiel Torcida finalmente pôde ser realizado.

A abertura da Copa marcou o início dessa grande história, os

jogos do Corinthians, a abertura das Olimpíadas, os títulos conquistados, tornando-se uma das Arenas mais temidas por seus adversários.

A história é contada em textos bilíngues e fotos de momentos importantes do estádio, a festa da torcida, os mosaicos, os jogos, as decisões e muito mais sobre esse verdadeiro oásis da Fiel Torcida.

Salvem O Corinthians - Carla Dualib (Editora Matrix)

A autora conhece como poucos as conversas envolvendo o Corinthians e as diversas empresas que patrocinaram. Além de neta do ex-presidente corintiano, ela é uma das mais destacadas profissionais de marketing esportivo do país, trabalhando para diversas equipes de futebol.

Neste livro ela abre o jogo e mostra como se deram as negociações que fizeram o time de segunda maior torcida do Brasil viver uma montanha-russa de emoções, indo da conquista do Campeonato Mundial da FIFA humilhação de ser rebaixado para a segunda divisão.

Um livro que revela como a politicagem e interesses mesquinhos se sobrepõem ao profissionalismo e ética. Um mal que ainda está presente em diversos outros times de futebol do país.

Democracia corintiana: A utopia em jogo (Coleção Pauliceia)

Em 1982, após dezoito anos de ditadura e décadas de mandonismo nos esportes, o Parque São Jorge, sede do Corinthians, respirou ares de liberdade.

Uma experiência liderada por Sócrates, diversos outros jogadores e a diretoria do clube tornou-se a grande novidade futebolística do ano: a Democracia Corintiana.

Ao se completarem os vinte anos daquela que foi a mais importante mobilização de atletas na história do futebol brasileiro, a experiência ganha o seu primeiro registro literário. Escrito a quatro mãos por Sócrates e Ricardo Gozzi, Democracia Corintiana resgata os eventos em torno de um movimento que mesclou aspectos políticos, sociais, culturais e esportivos.

Enquanto Sócrates recuperou suas memórias do Corinthians democrático, Gozzi tratou de pesquisar o contexto histórico do movimento e entrevistar seus mais destacados protagonistas para montar este livro repleto de histórias surpreendentes.

Em sintonia fina com o período de abertura política vivido no Brasil no início da década de 1980, a Democracia Corintiana atraiu simpatizantes e detratores. Duas décadas depois, ainda é um assunto debatido com paixão nas rodas de futebol.

Mais que um resgate histórico, este livro mostra ser possível romper com o atual modelo retrógrado e corrupto do futebol brasileiro para, enfim, moralizá-lo. Democracia corintiana: a utopia em jogo inclui um conjunto de fotos em cores e em preto e branco de Sócrates e outros participantes do modelo democrático de gestão do futebol.