DicaVAVEL: seis livros que contam histórias sobre o Santos

Considerando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) nos 25 estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 2.433 infectados e 57 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da Vavel Brasil aproveitamos esse período sem jogos do Peixão e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época na história do clube, assim o torcedor santista une o útil ao agradável, consequentemente nem notará o tempo passar com a leitura.

Descrição dos livros sobre o Santos:

Donos da Terra. Historia do Primeiro Titulo Mundial do Santos - Odair Cunha (Editora Realejo)

O livro proporciona ao leitor um mergulho na história, com os fatos do dia, do mês, do ano, os preparativos para o confronto, os elencos de Santos e Benfica, Pelé e Eusébio, os lances da partida. Você encontrará também informações sobre o jogo que marcou o auge da era 'Beautiful Game' que consagrou o primeiro time brasileiro campeão do mundo. O conhecido 'Santos de Pelé'.

Três x Tri. Santos FC - Vitor Loureiro Sion (Editora Magma Cultural)

Obra ilustrada que conta a história de duas gerações e a supremacia do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista. O livro reúne dados, informações e imagens do Santos Futebol Clube. Todas as fichas técnicas das partidas disputadas nos nove campeonatos vencidos pelo clube são apresentadas, juntamente com fotografias dos anos 1960.

10 décadas A história do Santos FC - Celso Jatene (Companhia Editora Nacional)

O Livro 10 décadas - a Historia do Santos FC . Traz uma série de histórias deliciosas, com riqueza de detalhes e precisão nas informações, fruto de uma aprofundada pesquisa,É uma homenagem justa a altura do centenário do Santos,'o primeiro de muitos' como escreveu o presidente do clube Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, no prefácio.

Além disso, a pesquisa teve como fruto também uma enorme quantidade de imagens, fotos de época e belíssimas ilustrações.O resultado são quase quinhentas páginas que vão certamente deliciar os fãs do Santos F.C. em todo mundo,como também os amantes do

futebol, os adoradores de Pelé, de Araken Patusca,de Neymar, e todos aqueles que querem saber um pouco mais sobre um dos maiores fenômenos do mundo futebolístico de todos os tempos.

Os Dez Mais do Santos - Thiago Arantes (Editora Maquinária)

Neste livro estão reunidas as histórias de dez ídolos que representam o que se considera o melhor que foi produzido pelo futebol brasileiro, desde Feitiço, passando por Pagão, Zito, Pepe, Pelé e Carlos Alberto Torres, até a geração de Robinho e Neymar. Ilustrado com fotos históricas e caricaturas dos ídolos do Peixe.

Pelé - Minha Vida Em Imagens - Edson Arantes do Nascimento (Editora Cosac & Naify)

Com um sincero depoimento autobiográfico, pontuado por mais de 70 imagens, entre raras e inéditas, o livro Pelé – minha vida em imagens condensa a narrativa mítica do garoto franzino de Três Corações que se transformou no maior jogador de futebol de todos os tempos.

Em formato de scrapbook, o volume traz uma série de itens de colecionador que podem ser destacados e guardados pelo leitor, como ingressos dos principais jogos, o cartaz da Copa do Mundo de 1958, recortes de jornais da época e até um ofício da Casa Branca que trata da visita de Pelé ao presidente Nixon.

As imagens são um espetáculo à parte e retratam lances memoráveis do jogador: a sequência do gol de número 1.000, o retrato de Pelé feito por Andy Warhol e o abraço no amigo Muhammad Ali na cerimônia de sua despedida definitiva do futebol.

A edição traz ainda um apêndice que elenca todos os gols que Pelé marcou no decorrer da carreira, divididos por ano, data, time

e adversário.

O Nascimento de Um Gigante a História da Fundação Santos Foot-Ball Club - Gabriel David Pierin (Editora Realejo)

Todos nós gostamos de bebês. E dos seus primeiros dias. É divertido, e emocionante, ver suas primeiras roupinhas, ouvir sua primeira risada, a primeira palavra, cortar o primeiro cachinho de cabelo e assistir ao primeiro xixi na cara do tio (desde que o tio não seja você, é claro).

Há uma certa poesia nestes primeiros passos. E com um time de futebol não é diferente. Também há algo de romântico em suas primeiras atividades. E tal é a graça deste livro. Ele é como um daqueles álbuns de bebê, com seus primeiros dados e suas primeiras fotos. Um bebê que cresceu muito e se tornou uma lenda: o Santos Futebol Clube ou Santos Football Club, se você preferir a grafia dos tempos de antanho. Aqui o leitor conhecerá o nome dos vários pais do clube, a história de sua primeira casa (onde vive até hoje), como foi a escolha do nome, o primeiro uniforme, a primeira bandeira, primeiro torcedor fanático (Coalhada), as primeiras brigas, as primeiras notícias em jornais (com a saborosa escrita daquele tempo) e as primeiras vitórias.