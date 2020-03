DicaVavel: oito livros que contam histórias sobre o São Paulo

noConsiderando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) nos 25 estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 2.430 infectados e 57 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da VAVEL Brasil aproveitamos o período sem jogos do Tricolor e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época na história do clube, assim o torcedor são-paulino une o útil ao agradável, consequentemente nem notará o tempo passar com a leitura.

Descrição dos livros sobre o São Paulo:

(descrição realizada pela própria editora)

São Paulo campeão da Libertadores 1992 – Alexandre Linhares Giesbrecht

O livro narra o momento em que o São Paulo Futebol Clube conquistou seu primeiro título continental, em 17 de junho de 1992. É a segunda publicação independente do autor Alexandre Linhares Giesbrecht, que, em 2012, publicou São Paulo campeão brasileiro

1977, além do e-book São Paulo campeão da Copa Sul-Americana 2012.

São Paulo FC, O Supercampeão – Orlando Duarte e Mário Vilela

“Este livro apresenta a história do time narrada em ordem cronológica. Os autores, jornalistas e pesquisadores, apresentam também os craques, os jogos memoráveis, os campeonatos conquistados e a paixão da torcida, em obra ilustrada, que pretende proporcionar uma viagem no tempo. ‘São Paulo FC – O Super Campeão’ apresenta ainda um almanaque que reúne informações históricas como, por exemplo, o time-base ano a ano desde a fundação do clube, jogadores que mais atuaram com a camisa do time, os maiores artilheiros, as maiores goleadas e muito mais da vida do Tricolor. Essa história remonta ao início do esporte no Brasil, reconstituindo também a própria história do futebol brasileiro.”

Rogério Ceni M1to – Rogério Ceni

“Personagem ímpar da história do futebol internacional, Rogério Ceni marcou a trajetória vitoriosa do São Paulo Futebol Clube e da maior torcida tricolor do país. Ao longo desses 25 anos dedicados ao clube do Morumbi, o torcedor teve a honra de ver grandes feitos: o primeiro gol em Araras, as conquistas da Copa Conmebol e da Libertadores da América, o Mundial de Clubes, o Tri Brasileiro, a defesa da cobrança do Gerrad, o gol 100, o jogo… Além do espírito de liderança, que contagiava o time e a arquibancada, e da característica entrada em campo ao som da banda de rock AC/DC.

Toda a trajetória do maior goleiro artilheiro de todos os tempos é

contada agora por meio de fotos, em uma edição para ser admirada de geração em geração, passada de pai para filho. Rogério Ceni M1TO é um livro do tamanho da paixão do torcedor tricolor por esse ídolo, é um documento para nunca haver dúvida sobre o que foi vivido, para recordar o que foi sentido e para recontar a história. Uma história, de amor incondicional ao escudo, como o de um torcedor na arquibancada, capaz de virar um jogo, liquidar com um rival, mudar um placar adverso ou simplesmente fazer a torcida delirar.”

1992: O mundo em três cores – Raí, André Pilhal

Raí relembra os momentos que antecederam a grande final, os detalhes das jogadas, os conselhos do mestre Telê, o espírito de equipe do grupo e os bastidores da comemoração do título. A obra ainda traz depoimentos de campeões que participaram da conquista, fichas técnicas de todos os jogos do São Paulo na temporada de 1992 e um caderno de fotos com imagens inéditas do Mundial e da viagem ao Japão.

Bíblia do São-Paulino – Livro de documentos históricos de uma era de conquistas – Michael Serra; Ruí Branquinho

A obra possui um livro com toda história do SPFC em formato de Bíblia, desde o início até os dias de hoje. Além disso, a caixa possui reproduções (fac-símiles) de produtos que fará o torcedor fanático pelo clube relembrar as ” glórias do passado” ou conhecer mais sobre o tricolor…

Os dez mais do São Paulo: Coleção Ídolos Imortais – Arnaldo Ribeiro

Nos últimos anos, indiscutivelmente, o São Paulo é disparado o clube mais vitorioso do futebol brasileiro. Mas a grandeza do tricolor paulista vem de longa data. São muitas décadas que sedimentaram a força da, hoje, mais sólida agremiação esportiva do país. E ninguém melhor do que os craques que pavimentaram essa trajetória para nos ajudar a entender o motivo de tanto sucesso.

Para isso, em Os dez mais do São Paulo, sétimo livro da Coleção

Ídolos Imortais, o jornalista Arnaldo Ribeiro conta a saga de dez ilustres representantes da rica galeria de astros são-paulinos. Através dos feitos de Leônidas da Silva e Bauer, passando por Canhoteiro, Roberto Dias, Pedro Rocha, Dario Pereyra, Serginho, Careca, Raí até chegar a Rogério Ceni, o torcedor do tricolor do Morumbi terá a chance de fazer uma incrível viagem, na qual reviverá as mais emocionantes façanhas do clube. Portanto, o momento é de, através das palavras de Arnaldo Ribeiro, embarcar nesse túnel do tempo e saborear cada detalhe dessa fantástica jornada. Uma jornada só de alegrias, onde, se houve dor, ela se deu por uma causa nobre: o engrandecimento do tradicional São Paulo Futebol Clube.”