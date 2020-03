DicaVAVEL: sete livros que contam histórias sobre o Bahia

Considerando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) em todos os estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 3.000 infectados e 77 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da Vavel Brasil aproveitamos esse período sem jogos do Esquadrão de Aço e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época na história do clube, assim o torcedor Tricolor une o útil ao agradável, consequentemente passará o tempo com a leitura.

Descrição dos livros sobre o Bahia:

(descrição realizada pela própria editora)

Década de Ouro - A História do Heptacampeonato do Esporte Clube Bahia - Elton Serra (Via Escrita Editora)

A epopeia que sai das arquibancadas da Fonte Nova e ganha as páginas deste livro. Uma história onde o futebol se confunde com o cotidiano do povo baiano, numa década que determinou significativamente o crescimento das torcidas e ajudaram a potencializar a rivalidade.

O dia 28 de setembro de 1979 é um dos mais marcantes da história do Esporte Clube Bahia. Fito marcava o último gol de uma saga que durou sete anos e transformou o Esquadrão de Aço num dos clubes mais vencedores da história do futebol brasileiro.

Era o sétimo título baiano seguido de uma equipe que nasceu para vencer e arrebatou corações estado afora. É preciso voltar no tempo

para entender o porquê de um time tão vencedor. Conhecer as histórias dos protagonistas de uma década repleta de conquistas, bem como os estorvos encontrados num caminho nada fácil, num período onde a ditadura era extremamente voraz no Brasil.

Uma época em que o Bahia encantou gerações, formou craques e catapultou a carreira de dirigentes. Momentos que envolvem brigas dentro e fora de campo, muito sincretismo religioso e guerras de nervos sem fim, contadas por aqueles que construíram a própria história.

59 É Nosso! - E.C.Bahia, Campeão Primaz do Brasil - Alexandre Teixeira (Editora Maquinária)

Há 56 anos, em 29 de março de 1960, foi registrada talvez a maior façanha da história do Esporte Clube Bahia. Ao vencer o Santos por 3 a 1, em pleno estádio do Maracanã, o time baiano conquistou seu primeiro título brasileiro.

No primeiro jogo, o chamado "Esquadrão de Aço" venceu o Peixe

por 3 x 2, em plena Vila Belmiro. Mas no segundo, o time de Pelé calou a Fonte Nova, vencendo por 2 x 0. Veio o jogo decisivo. E nesse momento, diante de um Santos praticamente imbatível, o tricolor baiano mostrou toda a sua força e tradição, repetindo a vitória do primeiro encontro, quando ninguém mais contava com isso.

No livro "59 é nosso!", toda essa campanha histórica é desvendada (14 jogos, nove vitórias, dois empates, três derrotas, 25 gols marcados e 18 sofridos), trazendo de volta aos nossos dias o grande feito de ídolos como Nadinho, Marito e Léo (este o artilheiro da competição com oito gols).

A Taça Brasil, que recentemente ganhou status de um Brasileiro, foi o primeiro grande torneio nacional, reunindo os 15 principais campeões estaduais. Além do Bahia, participaram Santos, São Paulo, Vasco da Gama, Atlético/PR, Atlético/MG, Grêmio, Sport/PE, Rio

Branco/ES, Hercílio Luz/SC, Auto Esporte/PB, ABC/RN, Ceará/CE, CSA e Tuna Luso.

Com a taça na mão, ao chegar em Salvador, os jogadores foram

ovacionados pelos torcedores numa carreata que cortou a cidade. Neste livro, o torcedor do Baêa vai poder novamente reverenciar estes grandes ídolos, personagens de uma conquista memorável.

Um grito de Liberdade - O processo de democratização do Esporte Clube Bahia - Fernanda Varela

O livro conta a história da democracia no Esporte Clube Bahia com a

intenção de mantê-la viva para as próximas gerações.

É entender como o processo de reconstrução de um clube gigante, porém fragilizado e trancafiado, nasceu a partir das arquibancadas, das ruas, das casas; enfim, do coração e da força dos tricolores.

É sentir como nada pode ser maior do que a vontade da própria torcida.

Os Dez Mais do Bahia - Clara Albuquerque (Editora Maquinária)

Em Os dez mais do Bahia, 15º livro da Coleção Ídolos Imortais, conheceremos a trajetória de jogadores que ajudaram a transformar o clube baiano numa verdadeira força, não só clubística, mas também popular.

Razão de orgulho para os torcedores do Baêa, as trajetórias de Bobô, Baiaco, Beijoca, Paulo Rodrigues, entre outros, são narradas pela jornalista baiana, radicada no Rio de Janeiro, Clara Albuquerque. Com seu habitual talento, ela nos apresenta, com detalhes, a importância desses verdadeiros símbolos do grande Esporte Clube Bahia.

E o momento não poderia ser mais oportuno, pois o Bahia está comemorando 85 anos de fundação. Nessa obra, portanto, teremos

a oportunidade de reviver os grandes momentos da sua gloriosa história, tais como o inesquecível título de campeão brasileiro de 1988.

Livro Nunca Mais - 25 Anos de Luta Pela Liberdade no Esporte - Nestor Mendes Jr. (Editora Mit Comunicação)

"A luta pela democratização do Bahia fez história no Brasil." Nunca havia acontecido de uma torcida tomar as ruas para destronar a cartolagem carcomida como se viu em Salvador.Normalmente os processos de insatisfação contra diretorias de clubes nasciam e morriam entre as paredes das agremiações e, na verdade, pouca mudança traziam, em regra seis eram trocados por meia dúzia.

No Bahia foi diferente, num comovente movimento de fora para dentro, na busca da devolução do clube aos seus (muito mais que seis...) torcedores. Fico imaginando no que resultaria se flamenguistas e corintianos fizessem o mesmo. Urge democratizar a superestrutura do futebol brasileiro e ninguém poderá acusar a torcida tricolor de não fazer a sua parte", Juca Kfouri.

Esporte Clube Bahia Uma História de Lutas e Glórias - Normando Reis e Carlos Casaes (Contexto e Arte)

A história do Esporte Clube Bahia, com muita informação, ano a ano, todos os jogadores do time, dados estatísticos desde a página um até a página 189. O livro possui várias fotos em preto e branco.

Bahia: 80 anos contados por suas camisas - Duda Sampaio (Above Editora)

É um projeto idealizado por Duda Sampaio e realizado pelo time formado por Ruy Guimarães, Arilde Junior, Eduardo Guimarães, Ronei Dias e Alexandre Teixeira.

A obra traz ilustrações de mais de 300 camisas, que vão desde a

primeira, de 1931, até a última coleção lançada há algumas semanas.

Esta é a única publicação brasileira da modalidade que conta a história das camisas de um só clube e preenche a lacuna deixada por outros livros que restringiram-se a mostrar clubes do Sul e Sudeste, alem de seleções nacionais.