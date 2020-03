DicaVAVEL: cinco livros que contam histórias sobre o Cruzeiro

Considerando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) em todos os estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 3.000 infectados e 77 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da Vavel Brasil aproveitamos esse período sem jogos da Raposa e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época

na história do clube, assim o torcedor cruzeirenses une o útil ao

agradável, consequentemente passará o tempo com a leitura.

Descrição dos livros sobre o Cruzeiro:

(descrição realizada pela própria editora)

Almanaque do Cruzeiro - Henrique Ribeiro (Editora Belas Artes)

O livro para todo cruzeirense guardar como um troféu na estante. Guia oficial com todos os jogos de 1921 a 2013. As partidas inesquecíveis.

Os grandes times e os artilheiros que fizeram história com o manto azul. As curiosidades e os fatos marcantes do clube que nasceu para se transformar em uma potência do futebol brasileiro.

Edição atualizada com o título brasileiro de 2013.

2003: A tríplice história de um time mágico - Alex, Anderson Olivieri e Cintia Maia (Editora Agência Número Um)

Livro escrito pelo craque Alex e Anderson Olivieri conta os bastidores e trajetória da tríplice coroa em 2003.

O Rei De Copas Cruzeiro Esporte Clube - Alexandre Simões (Editora Leitura)

Em 'Rei de Copas', Alexandre Simões conta a trajetória do Cruzeiro a partir da conquista de 11 Copas ou Taças.

Os relatos partem de entrevistas com os jogadores de cada uma destas conquistas, como Tostão, que fala sobre a Taça Brasil de 1966 os Palhinhas, que narram os triunfos na Libertadores da América de 1976 e 1997 Alex, o craque da vitória na Copa do Brasil de 2003 entre outros que somam estas 11 vitórias do Cruzeiro.

O livro apresenta também as fichas dos jogos das campanhas.

Os Dez Mais do Cruzeiro - Cláudio Arreguy ( Editora Maquinária)

No oitavo livro da Coleção Ídolos Imortais, o jornalista Cláudio Arreguy

apresenta Os dez mais do Cruzeiro. É um livro que conta a saga de grandes craques do futebol brasileiro, motivo de orgulho para o torcedor da Raposa.

Aqui estão as histórias de ídolos como Tostão, Dirceu Lopes, Joãozinho, Raul, Natal, Sorín, Alex, entre outros. Todos gênios da bola que ajudaram a transformar o Cruzeiro em uma das maiores potências esportivas do Brasil.

É uma obra que não pode faltar na estante de nenhum amante do bom futebol.

Cruzeiro Tri-campeão Brasileiro - Henrique Portugal e Bruno Mateus (Editora Magma Cultural)

Cruzeiro - Tricampeão Brasileiro, do músico Henrique Portugal, tecladista do Skank, e do jornalista Bruno Mateus, resgata histórias de gerações vitoriosas e apresenta ao torcedor cruzeirense um relato emocionante das três conquistas no Campeonato Brasileiro do Clube mais popular e vencedor de Minas Gerais.

O primeiro passo foi dado em 1966, quando uma equipe de jovens craques deu um show de bola no Santos de Pelé e venceu a Taça Brasil, hoje reconhecida pela CBF como o Brasileirão da época.

No ano de 2003 o esquadrão celeste - sim, aquele da Tríplice Coroa - atingiu marcas impressionantes e cravou o bicampeonato no torneio nacional, tendo em Alex o maestro da camisa 10.

O último e mais recente capítulo dessa ópera em três atos é a conquista do Campeonato Brasileiro de 2013.