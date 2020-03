DicaVAVEL: cinco livros que contam histórias sobre o Ceará

Considerando o aumento significativo de casos confirmados de Coronavírus (COVID-19) em todos os estados brasileiros, dão conta que até o momento são mais de 3.000 infectados e 77 mortes.

Diante desse cenário amedrontador, a necessidade em reforçar o isolamento social torna-se inevitável e como consequência dessa 'quarentena' o tédio acaba tomando conta de todos nós.

Pensando nisso, nós da Vavel Brasil aproveitamos esse período sem jogos do Vozão e resolvemos selecionar alguns livros que falam sobre o seu time do coração ou de algum atleta que marcou época na história do clube, assim o torcedor cearense une o útil ao agradável, consequentemente passará o tempo com a leitura.

Descrição dos livros sobre o Ceará:

(descrição realizada pela própria editora)

Ceará - Uma História de Paixão e Glória - Aírton de Farias (Editora Armazém da Cultura)

O historiador Airton de Farias revisita a história do grande alvinegro cearense, trazendo-nos detalhes dos quase 100 anos de trajetória deste importante time de futebol nordestino. Sempre amparado na mais rigorosa pesquisa científica e com citações abundantes de vários outros historiadores, o autor inicia seu relato nos primeiros momentos do futebol alencarino, como sobreveio o profissionalismo, e os detalhes de como uma diversão entre grupos de amigos se transforma em batalha entre facções rivais. Livro feito para o amante de futebol em geral, mesmo aquele que torce para outro time. É leitura obrigatória e imperdível para quem ama futebol. Orelhas de Falcão e prefácio de Guilherme Rodrigues.

Ceará Sporting Club: Um retrato em preto e branco - Lúcio Chaves Holanda (Edição do autor)

Ceará Sporting Club - Um Retrato em Branco e Preto-, de autoria do funcionário da Justiça Federal Lúcio Chaves Holanda, foi lançado ontem à noite no Centro Cultural Oboé, como parte das comemorações dos 90 anos do Alvinegro.



O livro, que foi prefaciado pelo compositor e arquiteto Fausto Nilo, traz uma narrativa ímpar da história do Mais Querido desde o seu aparecimento, ainda com o nome de Rio Branco, até o jogo final do segundo turno do inacabado Campeonato Cearense de 2004.



Em 231 páginas, o autor retrata as maiores glórias do time que surgiu do idealismo de Luís Esteves Júnior e Pedro Freire e que é hoje uma das maiores paixões do povo cearense.



Campanhas memoráveis como a do pentacampeonato realizado de 1915 a 1919 (até hoje não oficializado pela FCF), dois tetracampeonatos, o tri e o vice da Copa do Brasil de 94 são relembradas. No coquetel de lançamento, ex-atletas, dirigentes, torcedores e autoridades de uma forma geral se fizeram presentes.

Uma ascensão em preto e branco: A história do Ceará na Série B 2009 - Francisco Alves de Andrade e Castro Neto (Editora Clube de autores)

Essa é uma obra onde o torcedor alvinegro poderá conferir todos os momentos da ascensão do Ceará Sporting Club na Série B 2009. Uma narrativa, seguindo uma ordem cronológica do dia-a-dia do clube durante a competição, junto com notícias retiradas do site Vozão.com, onde falam sobre os principais momentos desse apoteótico ano. Conheça toda a história do Ceará na Série B de 2009: de uma equipe desacreditada, onde figurou nas primeiras rodadas do campeonato na lanterna da competição, para um time que conseguiu o acesso para a Série A com uma rodada de antecedência, em um dos campeonatos da Série B mais difíceis de todos os tempo. Veja a história de um time que encheu de orgulho a grande nação Alvinegra.

Assim se construiu o campeão: Narrativas das conquistas do maior campeão Cearense - Pedro Mapurunga Azevedo (Editora Edição do autor)

O livro trata só das conquistas dos títulos estaduais. Como o Ceará conquistou 43 títulos, a princípio eu separaria o mesmo em 43 capítulos. Mas como as pesquisas ficaram muito amplas e não queria abrir mão de nada resolvemos publicar dois volumes", disse o engenheiro que se descobriu escritor pesquisando os feitos do time do coração.

De acordo com Pedro Mapurunga, o primeiro volume, que será lançado na terça, registra a história de 25 títulos do time de Porangabuçu, de 1914 a 1978.

Em cada capítulo o livro descreve como foi o campeonato, o que estava acontecendo na cidade, no esporte. Faço uma pequena biografia dos destaques do Ceará, dou os resultados de todos os jogos, com todos os times, tabela, pontuação. E o grande lance, ressaltou o escritor, "eu comento a campanha do Ceará, dou as fichas técnicas de todos os jogos e comento pelo menos 95% das partidas, de uma feita que ficaram faltando partidas do começo do século.

Ceará 100 anos de paixão: Livro oficial do centenário - Vários autores (Editora Fundação Demócrito Rocha)

A produção do livro contou com uma equipe de jornalistas de Fortaleza, incluindo Juliana Matos Brito e Felipe Araújo na edição e Ciro Câmara e o autor do Verminosos por Futebol na redação dos textos. O design coube a Amaurício Cortez. Parte dessa equipe já havia participado da elaboração de “PV: Biografia de Uma Paixão”, sobre o estádio Presidente Vargas, publicação lançada em 2011 pela mesma editora.

O livro dos 100 anos do Ceará será lançado no dia 12 de novembro. A publicação tem 210 páginas, com capa dourada e acabamento de luxo. Uma homenagem do jeito que um clube centenário merece receber. Para deixar um gostinho nos torcedores alvinegros, o Verminosos por Futebol lista abaixo 11 atrações do livro.