Clubes brasileiros fazem campanha virtual para estimular doação de sangue

No último sábado (28), os clubes brasileiros novamente resolveram se unir em um gesto grandioso que é o de incentivar as pessoas a ajudarem o próximo e doar sangue. Por causa da quarentenaimposta para controlar o contágio com o coronavírus, as pessoas evitam sair de casa e realizar doações de sangue, a fim de evitar aglomerações. Tal atitude acabou resultando no alarme vermelho dos hemocentros brasileiros.

O pontapé inicial do movimento denominado "Corrente de Sangue" foi do Coritiba, que ressaltou a necessidade de doações já que os estoques de sangue estão em níveis críticos. Para evitar as aglomerações foi dada a possibilidade de agendar a doação. A equipe paranaense aproveitou a publicação no Twitter e convidou o Internacional para participar e convocar seus torcedores a aderirem a ação.

Vamos começar uma #CorrenteDeSangue? 💪



Os hemobancos estão precisando de doações. Se você pode, informe-se e faça o agendamento para ajudar quem precisa. A saúde não pode esperar. ✅



E aí, @scinternacional? Vcs conseguem convocar a galera aí para essa causa?

A maré de solidariedade acabou contagiando outros clubes tanto os da Série A quanto os da B e que em suas publicações convidaram outras equipes, tornando a campanha visível para um maior número de pessoas. Bahia, Grêmio, Athletico Paranaense, Santos, Palmeiras, Vitória, Sport, Cruzeiro, entre outros clubes também aderiram à ideia por meio das redes sociais.

Conta com a gente na #CorrenteDeSangue, @Coritiba. 💪



Os hemocentros estão precisando de doações. Se você pode, informe-se e faça o agendamento para ajudar quem precisa. A saúde não pode esperar.



E aí, @SantosFC? Vocês conseguem convocar a galera aí para esta causa?

Com certeza vamos ajudar na #CorrenteDeSangue, @SCInternacional!



Os hemocentros estão precisando de doações. Se você pode, informe-se e faça o agendamento para ajudar quem precisa. A saúde não pode esperar.



Alô, @AthleticoPR! Vocês topam participar?

Vamos nessa, @SantosFC!



Os hemocentros estão precisando de doações. Se você pode, informe-se e faça o agendamento para ajudar quem precisa. A saúde não pode esperar.



E aí, @Palmeiras?

Vamos juntos na #CorrenteDeSangue?

Valeu, @AthleticoPR! Vamos nessa 👊



Os hemocentros de SP estão precisando de doações! Doar sangue é um ato de vida e um motivo nobre para sair de casa! Veja os pontos de coleta ➤ https://t.co/q5RtyHevRm



Alô, @ECBahia! Bora convocar a torcida tricolor nessa #CorrenteDeSangue?

Na hora, @Palmeiras! Tô colado!



Os hemocentros estão precisando de doações. Se você pode, informe-se e faça o agendamento para ajudar quem precisa. A saúde não pode esperar.



➡️ https://t.co/FhGlYeIFBQ



Alô, @Gremio!

Vamos juntos na #CorrenteDeSangue?

Nós estamos juntos nessa #CorrenteDeSangue, @ECBahia! 💪🏾🇪🇪



Os hemocentros estão precisando de doações. Se você pode, ajude quem precisa. A saúde não pode esperar.



Saiba como:https://t.co/4rlz3PFRrj



E tu, @ECVitoria? Topa chamar tua torcida para ajudar nessa causa?

🤜🏽 🤛🏿 https://t.co/8jAIPZrlMS pic.twitter.com/zlBHYG5Xo2 — Grêmio FBPA (de 🏡) (@Gremio) March 28, 2020

Claro que estamos colados nessa #CorrenteDeSangue, @Gremio! 👊🏾🔴⚫️



Os hemobancos estão com o estoque baixo e precisando de doações. Sempre tivemos a tradição de ser sangue bom e dessa vez não vai ser diferente.



E aí, @sportrecife? Topa chamar sua torcida pra chegar junto?

Estamos juntos nessa também, @ECVitoria! 🦁



Se for pra sair de casa, que seja para salvar vidas: os hemobancos estão com o estoque baixo e precisando de doações!



Chega junto aqui também, @Cruzeiro! A #CorrenteDeSangue tem que continuar!

Opa! Estamos juntos nessa também, @sportrecife!



Os hemocentros de todo o país estão precisando aumentar seu estoque. Vamos ajudar a quem precisa!



Agende aqui seu horário e doe: https://t.co/UIpP9iqx3q



Bora também, @VascodaGama?



A #CorrenteDeSangue tem que continuar!

O ato de doar uma pequena quantidade do próprio sangue salva vidas de até três pessoas diferentes. O sangue é necessário para aqueles que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias, além de portadores de doenças graves ou situações de emergências e calamidades. Abaixo, listamos os locais em que você poderá fazer sua doação, com base no site do Ministério da Saúde.

Hemocentros do Brasil

Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA

Endereço: Ladeira do Hospital Geral, s/n - 2º andar - Brotas

Telefone: (71) 3116-5690 CEP: 40286-240 - Salvador/BA

E-mail: [email protected]

Centro de Hematologia e Hemoterapia de Alagoas - HEMOAL

Endereço: Av. Jorge de Lima, nº 58 - Trapiche da Barra

CEP: 57010-300 - Maceió/AL

E-mail: [email protected]

Centro de Hemoterapia de Sergipe - HEMOSE

Endereço: Av. Tancredo Neves, s/nº - Capuxo

CEP: 49095-000 - Aracaju/SE

Telefone: (79) 3225-8003/3243-8065

Centro de Hematologia e Hemoterapia da Paraíba - HEMOÍBA

Endereço: Av. D. Pedro II, 1119 - Centro

CEP: 58013-420 - João Pessoa/PB

Telefone: (83) 3218-5690/3218-7601

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão - HEMOMAR

Endereço: Rua 5 de Janeiro, s/nº - Jordoá

CEP: 65040-450 - São Luis/MA

Telefone: (98) 3216-1139/3216-1100/1106

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Rio Grande do Norte - HEMONORTE

Endereço: Av. Alexandrino de Alencar, 1.800 - Tirol

CEP: 59015-350 - Natal/RN

Telefone: (84) 3232-6701

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí - HEMOPI

Endereço: Rua 1º de Maio, 235 - Centro/Sul

CEP: 64.001-430 - Teresina/PI

Telefone: (86) 3221- 8319/3221-8320

Email: [email protected], [email protected], [email protected]

Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE

Endereço: Avenida Rio Capibaribe, 147 – 5º andar – Prédio da ATI – Bairro São José

CEP: 50020-080 - Recife/PE

Telefone: (81) 3182 4912

E-mail: [email protected]

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE

Endereço: Av. José Bastos, 3.390 - Rodolfo Teófilo

CEP: 60.431-086 - Fortaleza/CE

Telefone: (85) 3101-2275

E-mail: [email protected], [email protected]

Fundação Hemocentro de Brasília - FHB

Endereço: SMHN Quadra 03 Conj. A bloco 3 - Asa Norte

CEP: 70710-100 - Brasília/DF

Telefone: Fone: (61) 3327-4774/4447/3327-4462 /4464

E-mail: [email protected]

Centro de Hemoterapia e Hematologia de Goiás - HEMOGO

Endereço: Av. Anhanguera 5.195 - Setor Coimbra

CEP: 74.535-010 - Goiânia/GO

Telefone: (62) 3201-4585/3201-4858/3201 -4588

Centro de Hemoterapia e Hematologia de Mato Grosso - MT

Endereço: Rua 13 de junho nº 1055 - Porto

CEP: 78020- 000 - Cuiabá/MT

Telefone: (65) 3623-0044 ramal: 232/3321-0351/3622-0856

E-mail: [email protected], [email protected]

Centro de Hemoterapia e Hematologia de Mato Grosso do Sul - HEMOSUL

Endereço: Av. Fernando Correa da Costa, nº 1304 - Centro

CEP: 79004-310 - Campo Grande/ MS

Telefone: (67) 3312-1502

E-mail: [email protected]

Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - HEMOAM

Endereço: AV. Constantino Neri, Nº 4.397 - Chapada

CEP: 69.050-001- Manaus/AM

Telefone: (92) 3655-0100/3655-0226/3656-0225

E-mail: [email protected], [email protected]

Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima - HEMORAIMA

Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3418 - Campos do Paricarana

CEP: 69.310-005 - Boa Vista/RR

Telefone: (95) 2121-0859 /2121-0560

Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA

Endereço: Tv. Padre Eutiquio, 2109 - Batista Campos

CEP: 66.033-000 - Belém/PA

Telefone: (91) 3225-2404/3242-6905 ramal: 338/339

E-mail: [email protected]

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre - HEMOACRE

Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 2787 - Bosque

CEP: 69.900-607 - Rio Branco/AC

Telefone: (68) 3228-1500/3228-1494

E-mail: [email protected]

Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amapá - HEMOAP

Endereço: Av. Raimundo Álvares da Costa, s/nº - Centro

CEP: 68908-170 - Macapá/AP

Telefone: (96) 3212-6289/3212-6139 ramal: 224 ou 243

E-mail: [email protected]

Hemocentro Coordenador de Palmas - HEMOTO

Endereço: Qd. 301 Norte, conj.02, Lt. 01

CEP: 77.001-214 – Palmas/TO

Telefone: (63) 3218-3285/3287

E-mail: [email protected]

Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON

Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, n° 3766 - Bairro Industrial;

CEP: 76.821-092 - Porto Velho/RO

Telefone: (69) 3216-5485

E-mail: [email protected]

Centro de Hemoterapia e Hematologia do Rio de Janeiro - HEMORIO

Endereço: Rua Frei Caneca, 08 - Centro

CEP: 20211-030 - Rio de Janeiro/RJ

Telefone: (21)2332-8620/2332-8611 – ramal: 2214

E-mail: [email protected]

Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos - HEMOES

Endereço: Av. Marechal Campos,1468 - Maruípe

CEP: 29047-105 - Vitória/ES

Telefone: (27) 3636-7921

E-mail: [email protected]

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS

Endereço: Rua Grão Para, 882 - Santa Efigênia

CEP: 30150-341 - Belo Horizonte/MG

Telefone: (31) 3768-7492/3768-7494

E-mail: [email protected]

Hemocentro da Faculdade de Medicina de Marília

Endereço: Rua Lourival Freire, nº 240 - Fragata

CEP: 17519-050 - Marília/SP

Telefone: (14) 3402-1866/3402-1868

E-mail: [email protected]

Centro de Hematologia e Hemoterapia Hemocentro de Campinas - UNICAMP

Rua Carlos Chagas, 480 - Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Distrito Barão Geraldo

CEP: 13.083-878 - Campinas/SP

Telefone: (19) 3521-8740/8603/3521-8713

E-mail: [email protected]

Hemocentro de Botucatu - HC/FMB - Hemocentro - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu

Endereço: Avenida Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/nº - UNESP

Campus Botucatu

CEP: 18.618-687 Botucatu/SP

Telefone: (14) 38116041 Ramal: 215/20

E-mail: [email protected]

Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto - Hemocentro RP

Endereço: Rua Tenente Catão Roxo, 2501 - Monte Alegre

CEP: 14.051-140 - Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 2101-9319

E-mail: [email protected]

Hemocentro de São José do Rio Preto

Endereço: Av. Jamil Feres Kfouri, 80 - Jardim Panorama

CEP: 15091-240 - São José do Rio Preto/SP

Telefone: (17) 3201-5053

E-mail: [email protected]

Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar - Cerqueira César - São Paulo

CEP: 05403-905 - São Paulo/SP

Telefone: (11) 4573-7800

E-mail: [email protected]

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná - HEMEPAR

Endereço: Travessa Joao Prosdocimo,145 - Alto da XV

CEP: 80.045-145 - Curitiba/PR

Telefone: (41) 3281-4000/3281-4024

E-mail: [email protected]

Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC

Av. Othon Gama D’Eça, 756 - Praça D. Pedro I - Centro

CEP: 88015-240 - Florianópolis/SC

Telefone: (48)3251-9800/3251-9788

E-mail: [email protected]

Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul - HEMORGS

Endereço: Av. Bento Gonçalves, nº 3722 - Partenon

CEP: 90650-001 - Porto Alegre/RS

Telefone: (51) 32884069/4090

E-mail: [email protected]