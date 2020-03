Diretoria do Bahia oficializa férias antecipadas ao elenco durante mês de abril

Na próxima quarta-feira (1º), começa o período de férias coletivas para os atletas do Bahia. O recesso vai do primeiro dia do mês de abril até o próximo dia 20. Os outros dez dias serão dados ao final deste ano ou no começo do próximo ano, mas tudo vai depender da reorganização do calendário do futebol pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Porém, está enganado quem pensa que serão férias no sentido literal da palavra, porque não é bem assim. Em acordo realizado entre os atletas e a comissão técnica definiram um planejamento para esse período. Seguindo o que foi divulgado serão duas etapas:

Os primeiros 10 dias seguindo as recomendações, os atletas vão poder curtir o descanso.

No período restante os jogadores vão receber treinamentos programados e planejados pela comissão.

As férias de 20 dias foi uma decisão acertada por 30 clubes do futebol

brasileiro após reunião com a Comissão Nacional de Clubes (CNC). Vale lembrar que o Esquadrão de Aço atualmente disputa o Campeonato Baiano (disputado pela equipe de transição), Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana.

A projeção do Brasileirão começar é entre os dias 2 e 4 de maio, o Bahia estreará diante do Botafogo, fora de casa, no Estádio Nilton Santos. Mas tudo dependerá de como estará a situação do país devido essa pandemia.