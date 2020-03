Bahia é o clube brasileiro que mais interage com seus torcedores durante a quarentena

Como todos estão em casa cumprindo a 'quarentena' a fim de evitar a

disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), o tédio acaba tomando conta das pessoas, o que é muito normal. Com o intuito de ajudar sua torcida a tornar esse período sem jogos mais interessante e menos ocioso também, o Bahia de longe é o clube mais engajado nessa tarefa.

Primeiro, o Esquadrão de Aço mobilizou seus torcedores na campanha #Tricoloremcasa, onde o torcedor deveria postar uma foto com a camisa ou a bandeira do clube, mostrando que estava cumprindo o isolamento social. E a ação foi um sucesso com milhares de imagens sendo compartilhadas.

Outra iniciativa, foi quando o Tricolor disponibilizou em sua conta oficial no Twitter, um caça-palavras com 15 palavras ligadas ao clube para serem encontradas.

Pensando nas famílias que estão confinadas em casa com crianças e que não sabem mais como distraí-las, o Esquadrão de Aço divulgou quatro desenhos para os pais imprimirem e entregar para colorir.

🎨 Pra distrair os pequenos nestes tempos de quarentena (ou não só eles 😀), fizemos desenhos pra colorir! É só imprimir ou usar aplicativos de desenho e aproveitar #Coronavirus #COVID19 #BBMP pic.twitter.com/fXO3dC9Twg — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) March 19, 2020

Vendo a repercussão positiva que teve o caça-palavras, a equipe baiana preparou dois passatempos sendo um jogo de 7 erros com uma imagem de atletas e outro descubra quem são os jogadores.

🏠 JOGO DOS 7 ERROS! Gabarito sairá em nova postagem, mais tarde. #PassatempoTricolor #EsseJogoGanhaEmCasa pic.twitter.com/evLjaYuZPT — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) March 22, 2020

O Bahia não esqueceu de conscientizar e orientar seus torcedores em relação aos cuidados para evitar o contágio e a disseminação da doença. E publicou um vídeo voltado para os pequenos com o mascote Super-Homem lavando as mãos e outro com artistas como: Carlinhos Brown, Gilberto Gil, Gregore, João Miguel, Jorge Washington, Juninho Capixaba, Regina Casé, Rita Batista, Rodriguinho, Rossi, Roque, Tia Má e a torcedora do arquirrival Ivete Sangalo.

NÃO É DOENÇA DE RICO. NÃO É DOENÇA DE BRANCO. VEJA O VÍDEO. VÁ PRA 🏠. FIQUE EM 🏠. #EsseJogoSeGanhaEmCasa pic.twitter.com/6jc9gQamIa — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) March 23, 2020

Em uma iniciativa louvável, o Tricolor deu uma nova utilidade ao ônibus do clube. O veículo circulou pelas ruas da cidade de Salvador, levando a mensagem principal do momento que é "Vá para casa", já que muitas pessoas ainda não acreditam na dimensão do problema.

🚍🔊🏠 Nosso ônibus ganhou uma função nova nestes tempos de isolamento social. Valeu, Amvox! #EsseJogoSeGanhaEmCasa pic.twitter.com/dwzAdd3HxH — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) March 24, 2020

Recriando cartazes com jogadores, o Esquadrão deu dicas de entretenimento com indicações de filmes e seriados para a quarentena. Usando a mesma tática da publicação anterior, o clube sugeriu algumas dicas musicais de vários estilos indo do brega ao samba.

🎞️ Filmes e seriados são boa alternativa pra quarentena dentro de 🏠. Que tal esses? #PassatempoTricolor #EsseJogoSeGanhaEmCasa pic.twitter.com/L723k1NSZ7 — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) March 24, 2020

🎙🥁 Vamos começar a sexta-feira com algumas dicas musicais. Tem brega, arrocha, sertanejo, samba e pagode. #PassatempoTricolor #EsseJogoSeGanhaEmCasa pic.twitter.com/KQhh7TSe7A — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) March 27, 2020

E a cartada final do Bahia foi nada menos do que uma espécie de reality show, seguindo o sucesso do programa global, criou-se o Big Bróder Bahia ... Minha P#@*%@ - BBBMP que é dividido em três equipes com três integrantes e conta com a participação de um dos jogadores do time principal, um do transição e uma da equipe feminina.

👁️ Para incentivar a quarentena e manter a torcida entretida em casa, lançamos hoje o Big Bróder Bahêa (Minha P💥)! Entenda a programação especial ➡️ https://t.co/iKKZtRX5XZ #BBMP pic.twitter.com/yvnUkwNODn — Esporte Clube Bahia (de 🏠) (@ECBahia) March 23, 2020

Também vale lembrar que em parceria com o Museu do Futebol no último sábado (28), foi transmitido através do Facebook oficial do clube o filme "Bahêa Minha Vida" e recentemente foi a vez da final da Copa do Nordeste de 2017 entre Bahia e Sport, a transmissão da partida foi feita no canal do clube no Youtube.

Entre outras coisas, como alertas de prevenção, mostrando aos seguidores vídeos de treinamentos dos jogadores, sempre destacando a hashtag #EsseJogoGanhaEmCasa, enfim opção não faltam nas redes sociais do Esquadrão de Aço.

A última vez que o Bahia entrou em campo foi no sábado (14), contra o Naútico, na Arena Fonte Nova. Em jogo que garantiu classificação antecipada da equipe baiana para as quartas de final da Copa do Nordeste de 2020. Na ocasião, a partida já foi realizada com os portões fechados sem a presença da torcida.