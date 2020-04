Presidente do Bahia fala sobre tornar o calendário brasileiro igual ao europeu

Em entrevista ao programa "Dinheiro em jogo" no podcast do GloboEsporte.com, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, fala sobre a possibilidade de ajustar o calendário brasileiro de futebol ao europeu. Para o mandatário a ideia é muito boa, mas seria necessário um longo caminho de planejamento para que os clubes não fechem as portas.

"Seria bom para o Brasil se a gente conseguisse ter um calendário equivalente ao europeu. Conceitualmente, é muito bom. Qual é o problema? Se isso for feito nas circunstâncias atuais, pode ter certeza que os clubes quebram absolutamente este ano. Isso seria feito sem o mínimo de planejamento de médio prazo. Isso para ser feito tem que ser programado com dois ou três anos de antecedência".

Levantada a possibilidade de já iniciar no modelo novo, Bellintani ressaltou que os clubes estão organizados para o sistema de pontos corridos e nessa temporada a adequação é inviável.

"Como é que faz isso sem planejamento? É impossível, eu diria, ajustar esse ano, salve se houver uma repactuação econômica que dê aos clubes a capacidade de se planejar e se preparar. Todos os clubes estão imbuídos para manter o formato, pontos corridos, quando der para começar com segurança sanitária".

Para o presidente do Esquadrão de Aço, o ajuste do calendário agora é como tapar o sol com uma peneira, ou seja, seria uma solução momentânea e que logo cairia por terra.

"Pensar em mudar calendário agora me parece ação absolutamente desproporcional, e fruto do acaso, não de um planejamento. Seria um falso modernismo. Uma modernidade que se tenta atingir, mas de maneira forçada e sem planejamento. E aí não adianta. Cai por terra e perde a oportunidade que talvez daqui a dois anos possa vir fruto de um planejamento".

O mandatário do Bahia é considerado como um dos mais conscientes no futebol brasileiro é esse ano de 2020, acontecerá eleições no clube.