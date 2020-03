Daniel Alves rasga elogios ao técnico Fernando Diniz: "Muito mais moderno"

Na noite deste domingo (29), o lateral e meia mundialmente conhecido Daniel Alves, durante uma live realizada em sua conta oficial do Instagram, falou sobre os bons resultados apresentados pelo São Paulo sob o comando do técnico Fernando Diniz.

Não dá para negar que o time vem apresentando uma evolução, tanto que muitos torcedores que antes criticavam a vinda do treinador, hoje exaltam as qualidades do comandante. E o camisa 10 Tricolor endossou o coro, rasgando elogios à Diniz.

"O Diniz hoje é um treinador que não é pro Brasil. O conceito é muito mais inovador, é muito mais moderno, mais completo. Hoje ele é um treinador que faz com que jogadores que eram bons sejam f***, ele eleva os caras. A primeira coisa que eu falei pra ele foi: ‘você não tem os executores que você precisa. O dia que você tiver, as pessoas vão começar a olhar com bons olhos”.

Vale lembrar que sua chegada a equipe paulista em setembro de 2019 foi vista pelos torcedores como fator negativo, mas mesmo assim a diretoria tricolor bancou sua contratação. E Diniz levou o time à se classificar para a Libertadores. Já no Paulista, o São Paulo ocupa a liderança do grupo C com 18 pontos conquistados em 10 jogos, sendo cinco vitórias, três empates e duas derrotas.