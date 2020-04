É Penta! Globo exibirá final da Copa do Mundo 2002 no domingo de Páscoa

A quarentena está sendo cumprida pela maioria dos brasileiros e o tédio começa pairar entre nós. Pensando nisso, a Rede Globo resolveu presentear os apaixonados por futebol. No próximo domingo (12), a emissora irá exibir a reprise da final entre Brasil e Alemanha na Copa do Mundo de 2002, que aconteceu no estádio Internacional de Yokohama, no Japão.

O jogo é um capítulo importante na história do futebol brasileiro e marca a conquista do Pentacampeonato, onde o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo Fenômeno.

Em campo teremos o goleiro Marcos, os zagueiros Lúcio e Roque Júnior, os laterais Edmílson e Cafú, Gilberto Silva, Kléberson (Juninho), Ronaldinho (Edílson / Denílson), Rivaldo e Roberto Carlos; Ronaldo (Luizão) e o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão.

Foi o último título do mundial conquistado pela seleção e o melhor ainda de forma invicta. O horário em que o jogo vai ao ar será às 16h (horário de Brasília), a tradicional faixa esportiva da emissora nos domingos.

Com a narração original de Galvão Bueno, terá o tradicional pré-jogo com Luis Roberto e Walter Casagrande, cerca de 15 minutos antes de iniciar transmissão. E logo depois, terá um pós-jogo especial com toda cobertura da comemoração do penta e a chegada dos jogadores ao Brasil.