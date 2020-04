De volta à Ilha! Lateral-direito Patric rescinde contrato com Atlético-MG e retorna ao Sport

Em live realizada pelas redes sociais do Sport nesta sexta-feira (3), o lateral-direito Patric foi confirmado como jogador da equipe pernambucana para a sequência da temporada. Foi a primeira contratação leonina durante a quarentena causada pela pandemia do coronavírus. O jogador participou da live, junto com o diretor do clube rubro-negro, Chico Guerra, que anunciou oficialmente a volta do atleta.

Após rescindir contrato com o Atlético-MG, o atleta aceitou uma redução salarial para fechar contrato com o Leão da Ilha do Retiro. Vestir a camisa rubro-negra não será novidade para Patric, que volta ao clube que defendeu em 2013 e 2014, o jogador terá disputará a vaga de titular com Raul Prata, Ewerthon e Rafael, os dois últimos oriundos das categorias de base leonina.

O jogador informou durante este tempo da quarentena vem mantendo a forma e treinos no sítio de um amigo, onde pode correr ao ar livre. Os treinamentos da equipe seguem suspensos, seguindo às recomendações dos órgãos competentes, diante da quarentena causada pelo Covid-19.

"Fui à zona rural para um sítio de um amigo e fiquei lá no campo correndo e fazendo trabalhos junto da minha esposa e do meu amigo também. Então pude correr ao ar livre, fica mais tranquilo, mais fora da cidade. Conseguimos fazer a parte do treinamento, mas não é igual ao campo, muda muito. Faltam palavras para descrever toda a alegria de voltar ao Sport. Agradeço ao carinho da torcida, o esforço da diretoria, do meu agente do presidente Milton Bivar. Estou muito feliz. O bom filho à casa retornou", disse o lateral.

Aos 31 anos, Patric tem 90 jogos com a camisa do Sport, com 15 gols e 13 assistências.