De goleada, Figueirense vence lanterna Oeste e deixa Z-4 da Série B

Na abertura da 13ª rodada do Brasileirão Série B, Figueirense e Oeste se enfrentaram nesta sexta-feira (2), no Orlando Scarpelli. Com gols de Mateus Brunetti, Dudu, Sidimar (contra) e Diego Gonçalves, o time catarinense venceu a partida por 4 a 1. Renan Fonseca descontou para os paulistas.

O jogo começou com o Figueira fazendo valer o mando de campo e se lançando ao ataque para abrir o placar aos cinco minutos, em cobrança de escanteio de Marquinho, que lançou na grande área e o lateral Mateus Brunetti cabeceou ao gol.

O time da casa ampliou o marcador aos 14, em lance que Sidimar fez o rapa em Bruno Michel na área e a arbitragem marcou pênalti. Na marca da cal, o meia Dudu foi o responsável por converter a cobrança e aumentar a pressão na equipe adversária.

O Oeste, porém, não se intimidou e foi em busca da reação ainda na primeira etapa. Aos 31, em falta a favor do rubro-negro, Mazinho bateu a bola no alto, Renan Fonseca mandou às redes e diminuiu a desvantagem. O time paulista continuou presente no campo de ataque, mas não conseguiu o empate antes da ida ao intervalo.

Assim como na etapa anterior, os visitantes tiveram até 69% de posse de bola no segundo tempo, entretanto o Figueirense levou mais perigo à meta adversária. Aos 63, em nova cobrança de escanteio dos catarinenses, a redonda passou por Paulo Ricardo e desviou em Sidimar, que cabeceou contra o próprio gol.

Para finalizar a boa atuação com chave de ouro, o Alvinegro utilizou novamente a bola parada como arma para fazer o quarto gol. Em cobrança de falta de longa distância, Diego Gonçalves marcou um belo gol para decretar o placar final: 4 a 1.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Figueirense saiu do Z-4 e pulou para a 14ª colocação, com 13 pontos em 12 jogos. O time catarinense irá viajar até Maceió/AL para enfrentar o CSA na terça-feira (6), no Estádio Rei Pelé, às 19h15.

O Oeste, por sua vez, se mantém na lanterna da Série B, com seis pontos em 13 partidas. O próximo jogo será diante do Operário-PR na segunda-feira (5), na Arena Barueri, às 20h.