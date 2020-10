Próximos na tabela, Náutico e Confiança duelam em busca de afirmação na Série B

Buscando afirmação na Série B, Náutico e Confiança se enfrentam neste sábado (03), às 16h, no Estádio dos Aflitos, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão.

O clube pernambucano ainda não conseguiu emplacar uma boa sequência sob o comando de Gilson Kleina, contabilizando apenas três vitórias em oito jogos, enquanto o time sergipano quer ganhar posições após o retorno de Daniel Paulista ao comando do azulino.

Derrota fora e mais um empate

Na rodada passada o Náutico enfrentou o Cuiabá, fora de casa, terça (29) e saiu derrotado por 1 a 0, gol marcado por Jenison. Com isso, o Timbu ficou na 12ª colocação da Série B, com 14 pontos.

Já o Confiança recebeu o Brasil de Pelotas, quarta (30) e empatou por 1 a 1. Os gols da partida foram marcados por Matheus Oliveira (para o Xavante) e Bruno Paraíba (para o Dragão). O resultado manteve o time azulino na 14ª colocação, com 12 pontos.

Retrospecto entre as equipes

Alvirrubros e Azulinos já se enfrentaram em dez oportunidades, e os pernambucanos levam ampla vantagem. São sete vitórias do Timbu, dois empates e apenas um triunfo do Dragão do Bairro Industrial. Histórico a favor dos mandantes e com um detalhe importante.

Em casa o Náutico ainda não perdeu em seis jogos na competição, somando quatro empates. Empate que é o que vem sendo a marca dos jogos do Confiança. Já são seis em 12 jogos disputados.

Prováveis escalações

O técnico Gilson Kleina tem como desfalque o atacante Guilherme Paiva, suspenso em razão do terceiro cartão amarelo. Seu substituto natural, Kieza, é dúvida com dores no joelho direito. Com isso, Salatiel pode ganhar a vaga.

O provável time do Náutico é: Jefferson, Diogo Hereda, Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi e Willian Simões; Djavan, Rhaldney, Jorge Henrique, Dadá e Erick; Kieza (Salatiel).

Já o técnico Daniel Paulista tem sete desfalques certos. Seis em função de resultados positivos para o coronavírus e um, o lateral Thiago Ennes, por suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo. Alyson, Amaral e Jeferson Lima são dúvidas, por lesão.

Com isso, o Confiança deve ir a campo com: Rafael Santos, Marcelinho, Nirley, Matheus Mancini e Caíque Sá; Madison, Rafael Vila, Éverton Santos, Reis e Ítalo Melo; Bruno Paraíba (Leandro Kível).

Arbitragem da partida

O responsável pelo apito é Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS), sendo auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Cícero Alessandro de Souza (MS). Hugo Soares Dias Figueiredo (PE) é o quarto árbitro.