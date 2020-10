Vitória sai na frente mas Operário empata nos acréscimos pela Série B

Em mais uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário recebeu o Vitória no Estádio Germano Kruger e lá a partida acabou em 1 a 1 na última sexta-feira (2).

Fora de casa, o Vitória saiu na frente com gol de Ewandro, mas nos acréscimos Jefinho empatou.

A partida

Aos dois minutos, Fernando Neto, na área, bateu forte e acertou o pé da trave direita do goleiro. No rebote Alisson Farias mandou por cima do gol!

Tomas Bastos, aos 12, mandou direto pro gol uma falta frontal e obrigou o goleiro Ronaldo a espalmar por cima tirando o perigo de lá. Um minuto depois, Tomas bateu o escanteio e Mazinho foi no alto, desviando para fora com perigo!

Com 29 minutos, Tomas levantou a bola na área em uma falta frontal e Roger se jogou na bola colocando ela no fundo das redes, mas ele estava impedido e o gol foi anulado.

Logo com um minuto da segunda etapa, Marcelinho levantou na área e Júnior Viçosa desviou, acertando o travessão! E apenas sete minutos depois o placar foi aberto!

Carleto, no rebote do escanteio, levantou a bola na área e Ewandro desviou, mandando a bola no canto direito de Thiago Braga, que nada pode fazer além de ver a bola pegar na trave antes de entrar!

Aos 13, Lucas Batatinha recebeu de Jefinho na área e bateu cruzado, mirando o canto direito de Ronaldo, mas mandou a bola para fora, perdendo a chance do empate! Cinco minutos depois, Marcelo ganhou no alto da defesa e cabeceou com força pro gol, mas Ronaldo espalmou por cima das traves, salvando o Vitória!

Aos 29, Lucas Batatinha recebeu na esquerda, levou pro meio e bateu por cima do gol, mandando para fora com perigo. Com 42, Jefinho fez mais uma boa jogada e bateu para a ótima defesa de Ronaldo, que colocou para escanteio.

Mas, no apagar das luzes, Sávio recebeu na direita, cruzou para a área e Jefinho se jogou na bola e cabeceou ela para o gol, empatando a partida logo nos acréscimos do segundo tempo!

Próximos jogos e classificação

O Operário encara o Oeste, na segunda-feira (5), às 20h. Já o Vitória recebe o América-MG na terça-feira (6), às 19h15. Ambos os jogos são válidos pela 14ª rodada da Série B.

Com o resultado, o Vitória ficou na 8ª colocação, com 18 pontos. O Operário ficou logo atrás, com 18 pontos também.